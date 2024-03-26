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İsrail'den BMGK'nın ateşkes kararına rest: Ateşi kesmeyeceğiz

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail&#039;den BMGK&#039;nın ateşkes kararına rest: Ateşi kesmeyeceğiz

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ramazan ayı boyunca Gazze'de ateşkes kararı almasına karşı "İsrail ateşi kesmeyecek. Hamas'ı yok edeceğiz." ifadesini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Gazze’de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkes için yeni bir karar tasarısı oylamaya sunuldu. Ramazanda “kalıcı” bir ateşkese yol açacak “acil ateşkes” talep eden karar, çekimser kalan ABD dışındaki 14 Güvenlik Konseyi üyesinin tamamının evet oyu vermesiyle kabul edildi. Karar daha önceki dört başarısızlığın ardından konsey tarafından kabul edilen ilk ateşkes kararı oldu.

NETANYAHU’DAN TEPKİ 

BMGK, kararı üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan ilk tepki geldi. ABD’nin oylamada çekimser kalması üzerine Netanyahu “ABD’nin kararı veto etmemesi önceki pozisyonundan açık bir geri çekilmedir” açıklaması yaptı. Netanyahu, ABD’nin Gazze’de acil ateşkes öngören BM kararını veto etmemesi hâlinde, heyetinin Washington ziyaretini iptal etmekle tehdit etmişti. Netanyahu, kararın ardından Washington ziyaretini iptal ettiğini duyurdu.

BEYAZ SARAY: HAYAL KIRIKLIĞI 

Beyaz Saray  Sözcüsü John Kirby, BMGK’daki ateşkes oylamasının ardından İsrail’in ziyaretini iptal etmesinden “büyük hayal kırıklığı” duyduklarını açıkladı. İsrailli muhattaplarıyla görüşmeye devam edeceğini belirten Kirby, oylamada çekimser kalan ABD’nin verdiği oyun politika değişikliği anlamına gelmediğini söyledi. Ziyarete ilişkin herhangi bir değişikliğin bildirilmediğini belirten Kirby “Gelseler de, gelmeseler de İsrailliler’in konuşmasına izin vereceğim” dedi.

DIŞİŞLERİ’NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Öncü Keçeli karar ile ilgili “BM Güvenlik Konseyi’nin, acil ateşkes kararını olumlu bir adım olarak görüyoruz” dedi.  İsrail’in bu kararın gereklerini bir an evvel yerine getirmesini istediğini belirten Keçeli “ Gazze’deki insani felaketin sona ermesi ve İsrail-Filistin meselesine kalıcı bir çözüm bulunabilmesi için uluslararası kamuoyunu İsrail’e karşı ortak bir tutum takınmaya çağırıyoruz” diye konuştu.

AB, KARARDAN MEMNUN 

AB ise karar tasarısının kabul edilmesini “memnuniyetle” karşıladı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, BMGK’da kabul edilen tasarıyı “takdirle karşıladığını” belirtti. Ayrıca bir açıklama da Hamas’tan geldi. Hamas, rehine mahkum takasına hazır olduğunu tekrarladı.

İSRAİL ATEŞİ KESMEYECEK

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD’nin veto etmediği BMGK’nın Gazze’de ateşkes kararına ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Katz, “İsrail ateşi kesmeyecek. Hamas’ı yok edeceğiz ve son (İsrailli) esir dönene kadar savaşacağız” ifadesine yer verdi.

ABD’nin, rehinelerden bahsetmeden ateşkes çağrısı yapan her türlü kararı veto etmesi bekleniyordu. Ancak ABD ilk defa veto etmeyerek teklife çekimser kaldı.

KARAR NELERİ KAPSIYOR?

Karar tüm tarafların uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uyması gerektiğini vurguluyor. Sivillere yönelik her türlü saldırıyı ve “her türlü terör eylemini kınadığını” belirtiyor ve uluslararası hukuka göre rehin almanın yasa dışı olduğunu bildiriyor. Gazze’ye ulaştırılan insani yardımın genişletilmesi ve sivillerin korunması için daha fazla çaba gösterilmesi isteniyor. Ramazan ayı için tüm tarafların saygı duyacağı sürdürülebilir bir şekilde derhal ateşkes sağlanması ve ayrıca tüm rehinelerin derhal ve şartsız serbest bırakılması talep ediliyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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