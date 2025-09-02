İsrail “emirlik” planını devreye soktu: El Halil Belediye Başkanı gözaltında!

İsrail ordusu, Batı Şeria’nın güneyindeki El Halil kentinde geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, El Halil Belediye Başkanı Teysir Ebu Suneyne’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda Filistinli gözaltına alındı.

El Halil Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "İsrail işgal güçleri, Belediye Başkanı Teysir Ebu Suneyne’yi şafak vakti evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı" denildi. Baskın sırasında evdeki eşyaların tahrip edildiği, maddi hasar oluştuğu bildirildi.

Belediye Meclisi, bu gözaltının El Halil halkının demokratik iradesine doğrudan bir saldırı olduğunu vurgularken, uluslararası kuruluşlara müdahale çağrısı yaptı.

"EMİRLİK" PLANI TARTIŞILIYOR: FİLİSTİN YÖNETİMİ DIŞLANACAK MI?

İsrail'in Kanal 24 televizyonunun haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, El Halil'in Filistin Yönetimi'nden koparılması ve yerine yerel aşiretlerin öne çıkarılacağı ayrı bir "emirlik" kurulması seçeneğini değerlendirmeye aldı.

Haberde, Netanyahu'nun bugün yapacağı toplantıda önerinin ön değerlendirmesinin yapılacağı aktarıldı. Toplantıya, Savunma Bakanı Yisrael Katz, Ekonomi Bakanı Nir Barkat ve üst düzey güvenlik yetkililerinin katılması bekleniyor.

Plan doğrultusunda kurulması muhtemel oluşumun, İsrail'i Yahudi devleti olarak tanıması ve İbrahim Anlaşmaları'na katılması hedefleniyor.

FİLİSTİNLİLER TEPKİLİ: AŞİRETLERDEN AÇIK RED

El Halil’deki yerel aşiretler, söz konusu planlara tepkilerini dile getirdi. 6 Temmuz'da düzenlenen basın toplantısında konuşan El Halil Aşiretleri Temsilcisi Nafiz el-Caberi, "Kentte aşiretler emirliği kurulması yönündeki önerilerle ilgimiz yoktur" demişti.

Aynı zamanda, Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan, Caberi ailesinden bir kişinin İsrail’i Yahudi devleti olarak tanıyacağına dair haber de aşiret tarafından yalanlandı.

BATI ŞERİA'DA GÖZALTILAR SÜRÜYOR

İsrail askerleri, aynı gece Nablus, Kalkilya ve Ramallah kentlerine de baskın düzenledi. Tanıklara göre, Nablus’ta 13 kişi gözaltına alındı. Kefr Kalil bölgesinde bir Filistinli ağır şekilde darbedilerek hastaneye kaldırıldı.

Yerel kaynaklara göre, Kalkilya’da 2, Ramallah’ta ise 3 Filistinli gözaltına alındı.

Gazze’deki savaşla eş zamanlı olarak, Batı Şeria’da İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin saldırıları yoğunlaştı. Filistinli kaynaklara göre, bu saldırılarda en az 1.016 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 18 bin 500’den fazla kişi gözaltına alındı.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü askeri operasyonlarda ise, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 63 bin 557 Filistinli hayatını kaybetti, 160 bin 660 kişi yaralandı, 9 binden fazlası kayıp, yüz binlerce kişi yerinden edildi.

Kıtlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 348’e ulaştı; bunlardan 127’si çocuk.