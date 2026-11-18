İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ateşkes anlaşmasıyla belirlenen "Sarı Hat" sınırlarının ötesine geçerek sivilleri bir kez daha yerinden etti. Daha önce çekildiği bölgelere yeniden girip operasyon başlatan ve Selahaddin Caddesi'ni ulaşıma kapatan İsrail güçleri, kontrol alanını genişletmeye başladı.

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ateşkes anlaşmasıyla daha önce çekildiği alanlara girerek askeri operasyon başlattı. Saldırının yanı sıra Gazze'nin kuzeyiyle güneyini birbirine bağlayan Selahaddin Caddesi'nin bir bölümünün ulaşıma kapatılması, bölgedeki hareketliliği daha da kısıtladı.

Filistinliler, İsrail'in bu adımlarla askeri kontrol sahasını genişletmesinden ve Gazze'yi yeniden birbirinden kopuk bölgelere ayırmasından kaygı duyuyor.

İsrail ordusu ise operasyonun gerekçesini askerlerine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak ve terör altyapısı olarak tanımladığı noktaları hedef almak şeklinde açıkladı.

İsrail, Gazzede çekildiği yerlere yeniden girdi: Filistinliler bir kez daha göçe zorlandı

ÜÇ AYRI BÖLGE HEDEF ALINDI

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı İşgal Altındaki Topraklarda Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğü (COGAT), saldırının ordunun Gazze’yi bölmek için kullandığı haritadaki üç alanı, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeydoğusunda, "Sarı Hat" yakınlarındaki 660, 661 ve 666 numaralı bölgeleri kapsadığını duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ateşkes anlaşmasıyla belirlenen "Sarı Hat" sınırlarının ötesine geçerek sivilleri bir kez daha yerinden etti.

Salahaddin Caddesi’nin bu bölgelerde saldırı sona erene kadar kapalı kalacağı, ancak bunun için bir tarih verilmediği belirtildi.

İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) de hattın batısında “odaklı askeri faaliyet” başlatıldığını bildirdi.

Hareketlilik, Gazze kentinin güneybatısındaki Muğraka’da, Vadi Gazze Köprüsü çevresinde, Nusayrat Mülteci Kampı’nın kuzeydoğusundaki Ed-Dave Mahallesi’nde ve Bureyc Mülteci Kampı’nın kuzeybatısında yoğunlaştı.

İsrail, Gazzede çekildiği yerlere yeniden girdi: Filistinliler bir kez daha göçe zorlandı

Hedef alınan bölgelerde tarım arazileri, evler ve sivil yapılar ile yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kamplar bulunuyor. Saldırıdan önceki günlerde de bölgede İsrail askerlerinin ilerleyişi ve insansız hava araçlarının attığı patlayıcılarla evlerin yıkılmasıyla gerilim artmıştı.

GAZZE'DE İŞGALİ ADIM ADIM SÜRDÜRÜYOR

İsrail ordusu, saldırıda “terör altyapısı” olarak nitelendirdiği unsurları hedef aldığını ve askerlerine yönelik tehditleri ortadan kaldırmayı amaçladığını öne sürdü. Ordu, hedef aldığı altyapının niteliği ya da saldırının ne zaman sona ereceği hakkında bilgi vermedi.

Hamas, İsrail’i askeri ilerleyiş, tehdit ve bombardıman yoluyla Filistinlileri Gazze Şeridi’nin dar bir bölümüne sıkıştırmaya çalışmakla suçladı.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) ise saldırının işgal altındaki bölgeleri genişletmeyi ve “Sarı Hat”ı kalıcı askeri kontrolün fiili sınırına dönüştürmeyi amaçladığını kaydetti. FHKC, saldırının yerinden edilmeye ve Gazze’nin parçalanmasına yol açabilecek daha geniş çaplı bir tırmanışın önünü açabileceği uyarısında bulundu.

İsrail, Gazzede çekildiği yerlere yeniden girdi: Filistinliler bir kez daha göçe zorlandı

Ateşkes anlaşması yürürlüğe girdiğinde Gazze Şeridi’nin yaklaşık yüzde 53’ü İsrail’in kontrolünde kalmıştı. Anlaşmada ilave çekilmeler öngörülmesine rağmen İsrail ordusu hattın batısında ilerlemeyi, evleri yıkmayı ve askeri noktalar kurmayı sürdürdü.

İsrail ordusunun Gazze Tümeni Komutanı Liron Patito, 1 Ekim’de Gazze’nin yüzde 63’ünü kontrol ettiklerini ve yaklaşık 40 yeni askeri nokta kurduklarını söylemişti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği de bu ay İsrail’in askeri varlığını Gazze’nin yüzde 70’ine genişletmeye çalıştığı uyarısında bulunmuştu.

İsrail, Gazzede çekildiği yerlere yeniden girdi: Filistinliler bir kez daha göçe zorlandı

GAZZE YENİDEN BÖLÜNECEK Mİ?

Salahaddin Caddesi, sahil boyunca uzanan Reşid Caddesi’yle birlikte Gazze’nin kuzeyi ile güneyi arasındaki iki ana güzergahtan biri. Caddenin kapatılması Filistinlileri alternatif yollara yöneltiyor ve ulaşım mesafelerini artırıyor. Birleşmiş Milletlerin bu ay yayımladığı haritaya göre Gazze’deki yol ağının yaklaşık yüzde 77’si hasar gördü.

Saldırı, İsrail ordusunun Kasım 2023’te kurduğu ve Gazze’nin kuzeyini orta ve güney kesimlerinden ayıran Netzarim Koridoru’nu hatırlatıyor. Bu koridor, İsrail’in Salahaddin ve Reşid caddelerindeki hareketliliği kontrol etmesine ve yerinden edilen Filistinlilerin uzun süre kuzeye dönmesini engellemesine imkan sağlamıştı.

İsrail, Gazzede çekildiği yerlere yeniden girdi: Filistinliler bir kez daha göçe zorlandı

Reşid Caddesi açık olduğu sürece Salahaddin Caddesi’nin kapatılması Gazze’yi bütünüyle bölmüyor. Ancak kapatmanın sürmesi, hareket kısıtlamalarını artırabilir ve Netzarim’deki uygulamanın tekrarlanacağı endişesini güçlendirebilir.

İsrail, Gazzede çekildiği yerlere yeniden girdi: Filistinliler bir kez daha göçe zorlandı

İsrail ordusu saldırının ne kadar süreceğini veya girdiği bölgelerde kalmayı planlayıp planlamadığını açıklamadı. Askeri varlığın geçici olup olmadığı ve “Sarı Hat”ın batısındaki hareketliliğin İsrail’in kontrol alanını genişletip genişletmeyeceği belirsizliğini koruyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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