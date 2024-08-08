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İsrail, Gazze'deki Bureij Kampı'nı vurdu: 27 ölü, çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İsrail, Gazze&#039;deki Bureij Kampı&#039;nı vurdu: 27 ölü, çok sayıda yaralı var

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gazze'de on binlerce insanı katleden İsrail, Bureij Kampı'na hava saldırısı düzenledi. Katliamda en az 27 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda insan yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik katliamlarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki yoğun nüfuslu Bureij Kampında Nashwan, Abu Zeina ve Ashour ailelerine ait 3 eve hava saldırısı düzenledi.

İsrail, Gazze'deki Bureij Kampı'nı vurdu: 27 ölü, çok sayıda yaralı var - 1. Resim

ONLARCA YARALI VAR

Yerel kaynaklar 27 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, onlarca Filistinlinin yaralandığını aktardı. Yaralılar Deyr el-Belah'taki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ve El Avda Hastanesi'ne kaldırıldı. İsrail'in uyarı yapmadan evleri hedef aldığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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