İsrail, Gazze'deki Bureij Kampı'nı vurdu: 27 ölü, çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 8 Ağustos 2024 14:36 - Güncelleme: 8 Ağustos 2024 14:43 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Gazze'de on binlerce insanı katleden İsrail, Bureij Kampı'na hava saldırısı düzenledi. Katliamda en az 27 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda insan yaralandı.