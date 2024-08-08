İsrail, Gazze'deki Bureij Kampı'nı vurdu: 27 ölü, çok sayıda yaralı var
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Gazze'de on binlerce insanı katleden İsrail, Bureij Kampı'na hava saldırısı düzenledi. Katliamda en az 27 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda insan yaralandı.
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik katliamlarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki yoğun nüfuslu Bureij Kampında Nashwan, Abu Zeina ve Ashour ailelerine ait 3 eve hava saldırısı düzenledi.
ONLARCA YARALI VAR
Yerel kaynaklar 27 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, onlarca Filistinlinin yaralandığını aktardı. Yaralılar Deyr el-Belah'taki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ve El Avda Hastanesi'ne kaldırıldı. İsrail'in uyarı yapmadan evleri hedef aldığı öğrenildi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı