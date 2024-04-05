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Haberler > Dünya > İsrail, Gazze'yi gece boyu bombaladı: Ölü ve yaralılar var

İsrail, Gazze'yi gece boyu bombaladı: Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ordusu, gece boyu Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenledi. Saldırılarda da çoğunluğu çocuk ve kadın ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail güçleri, Gazze'ye yönelik saldırılarına 182. gününde devam ediyor. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail topçu birliklerinin Gazze Şeridi'nin Han Yunus ile Refah kentine düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şeyh Zayid bölgesini şiddetli şekilde bombalarken Gazze kent merkezinin çeşitli bölgeleri de İsrail topçu bombardımanına maruz kaldı.

İsrail ordusunun havadan ve karadan gece boyu Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda da çoğunluğu çocuk ve kadın ölen ve yaralananlar oldu.

GAZZE'DE CAN KAYBI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 37 Filistinli öldürüldü, 75 bin 668 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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