İsrail, Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor! Açlık ve susuzluktan ölenlerin sayısı yükseliyor

İsrail, yaklaşık 5 aydır hava, kara ve denizden saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'ni kıtlığa sürüklüyor. Gazze'de açlık ve susuzluktan ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi. AB yetkilisi, insani yardım için yeni kara rotalarının açılması çağrısında bulundu, BM ise Gazze'de gıda krizinin büyüyeceği konusunda uyardı.

İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişi kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya. Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla hayatta kalmaya çalışıyor.

AÇLIK VE SUSUZLUKTAN ÖLENLERİN SAYISI ARTIYOR

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze kentindeki Şifa Hastanesinde yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle 15 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

Kudra, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bulunan Kemal Advan Hastanesinde de yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle 72 yaşında bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktararak Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve susuzluk sebebiyle ölenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini kaydetti.

Yetersiz beslenme ve dehidrasyondan kaynaklı ölümlerin sayısının yalnızca hastanelere ulaşanları yansıttığını belirten Kudra, "Onlarca kişinin hastanelere ulaşamadan açlıktan sessizce öldüğünü tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İNSANİ YARDIM İÇİN YENİ KARA ROTALARININ AÇILMASI ÇAĞRISI

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic ise Ürdün, Filistin ve İsrail'deki görüşmelerinin ardından Doğu Kudüs'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusunun saldırılarıyla insani felaketin derinleştiği Gazze Şeridi'ne insani yardımların havadan ulaştırılmasının "etkili ve yeterli olmadığını" söyledi.

AB'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için deniz yolunun kullanılması girişimine destek verdiğini kaydeden Lenarcic, buna rağmen kara yolunun yardımların miktarı ve dağıtımı konusunda en etkin yöntem olduğunu ve İsrailli muhataplarına daha fazla geçiş noktası açması çağrısında bulunduklarını dile getirdi.

Lenarcic, Uluslararası Adalet Divanının İsrail'in insani yardımı artırması yönündeki kararına rağmen Gazze'ye ulaşan yardımların azaldığına dikkati çekerek, bu nedenle yeni kara geçiş rotalarının açılması ve yardımların etkin şekilde dağıtılabilmesi için ateşkes çağrısını yinelediklerini vurguladı.

BM: GAZZE'DE GIDA KRİZİ BÜYÜYECEK

Birleşmiş Milletler'in (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları için Geçici İnsani Koordinatörü James McGoldrick, Gazze'nin kuzeyindeki durum, hijyen ve sağlık koşulları ile gıda eksikliğinin toplumun en kırılgan kesimini vurduğunu belirterek, "Bu bölgelerde gıda krizinin büyüyeceğini tahmin etmek mümkün" dedi.

Gazze'deki 2,3 milyon kişi için yaşam koşullarının korkunç olduğunun altını çizen McGoldrick, bir taraftan ateşkese hazırlık yaparken, diğer taraftan Refah'a olası bir askeri operasyon durumunda ne yapacaklarını planlamaları gerektiğini söyledi.

McGoldrick, kronik hastalıkların yaygınlaştığını, sağlık sisteminin diz çöktüğünü ve temiz su ile hijyen yoksunluğunun çok büyük sorun teşkil ettiğini dile getirdi. "Gazze'de kadınlar, çocuklar, kırılgan gruplar ve diğerleri için birçok şeyi yoluna koymamız gerekiyor" diyen McGoldrick, özellikle Gazze'nin kuzeyinde açlığın çok büyük boyutlara ulaştığı konusunda uyardı.

'GÜNDE EN AZ 300 YARDIM TIRINA İHTİYAÇ VAR'

McGoldrick, insani yardımların artırılması gerektiğini, günde en az 300 yardım tırına ihtiyaç olduğunu belirterek, halihazırda 150 yardım tırının bile Gazze'ye zor girdiğini ifade etti. Havadan atılan insani yardımlarla ilgili ise McGoldrick, bunların faydalı olduğunu ancak çok büyük ihtiyaçları karşılama konusunda yetersiz olduğunu dile getirdi. McGoldrick, "Havadan yardım fırlatma kara yoluyla gelen gıda yardımının alternatifi olamaz. Çok büyük ihtiyaçlardan bahsediyoruz" dedi.

Yardım tırlarının havadan fırlatmaya göre yaklaşık 10 kat daha fazla yardım sağladığını aktaran McGoldrick, aynı zamanda havadan fırlatmanın aksine ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi. McGoldrick, havadan atılan yardımların bazılarının denize düştüğünü ve gerçekten ihtiyacı olanların aksine güçlü olanlar tarafından ele geçirildiğini kaydetti.

Öte yandan Güney Afrika Cumhuriyeti de Uluslararası Adalet Divanı'ndan, Gazzelilerin açlığa mahkum edilmesi dolayısıyla İsrail aleyhine yeni tedbir kararları alınmasını istedi.