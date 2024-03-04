Terör devleti İsrail'in son vahşeti: Gazzelilerin yedikleri hayvan yemi yavaş yavaş öldürüyor

İsrail'in saldırılarının yanı sıra 'aç bırakma politikasını' da uyguladığı Gazze'de milyonlarca Filistinli büyük bir trajediye yol açan insani olmayan koşullar altında mücadele veriyor. Felaket düzeyindeki açlık nedeniyle Gazzeli çocuklar gıda bulamadığı için yemek zorunda kaldıkları hayvan yemlerinden zehirlenmeye başladı. Gazzeli yetkililer kötü beslenme, gıda zehirlenmesi ve beslenememe nedeniyle daha fazla çocuğun hayatını kaybetmesinden endişe duyduklarını söyledi.

İsrail yaklaşık 5 aydır ablukaya aldığı Gazze'de başta yiyecek ve su olmak üzere bütün insani yardımların girişine engel oluyor. Yardımlar uçaklarla bölgeye atılırken milyonlarca Filistinli için su ve yiyecek krizi derinleşmeye devam ediyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi yoğun bakım ünitesi doktorlarından İman Ebu Celhum, kötü beslenme, gıda zehirlenmesi ve beslenememe nedeniyle daha fazla çocuğun hayatını kaybetmesinden endişe duyduklarını söyledi.

'AÇ BIRAKMA POLİTİKASI UYGULUYORLAR'

Doktor Ebu Celhum yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde giderek artan kötü beslenme vakalarının tedavisinde çok zorlandıklarını, bazı çocukların gıda zehirlenmesi yaşadığını ifade etti.

Dün, açlıktan arpa, mısır ve samandan oluşan hayvan yemi yemek zorunda kalan 2 çocuğun gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi altına alındığını ifade eden Ebu Celhum, "İşgal yönetimi, sistematik olarak aç bırakma politikası uyguluyor. Beslenemeyen ve gerekli vitaminleri alamayan çocuklar, anneler ve yaşlıların sağlığı bozuluyor." dedi.

Doğum yapan kadınların beslenme ve vitamin yetersizliği yaşadığını, bunun da hem annelerin hem de bebeklerin sağlığını riske attığına dikkati çeken Ebu Celhum, "Bu açlık ve kuşatma ne zamana kadar devam edecek? Filistin halkı ve çocukları ne zamana kadar zulüm görecek?" ifadesini kullandı.

15 ÇOCUK AÇLIKTAN ÖLDÜ

Kemal Advan Hastanesinde 7 çocuğun açlıktan hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılmıştı.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden bugün yapılan yazılı açıklamada, İsrail engeli nedeniyle insani yardımların ulaştırılamadığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve Gazze kentinde açlıktan ölen çocukların sayısının 15'e yükseldiği hatırlatılarak, 700 bin Filistinlinin de şiddetli açlık tehdidiyle karşı karşıya olduğu belirtilmişti.

Gazze Şeridi'nde açlık seviyesinin çok arttığı ve 2,4 milyon kişinin ciddi gıda sıkıntısı çektiğine işaret edilen açıklamada, "Bazı ülkeler birkaç uçakla havadan yardım sağlama üzerinde çalıştı. Ancak herkesin bildiği gibi bu, Gazze halkına yardımların ulaştırılması için en iyi yol değil. Havadan ulaştırılan gıda yardımları faydasız." ifadeleri kullanılmıştı.