Kıtlıktan hayvan yemi yenen Gazze'de bir muhabir açlıktan bayıldı

İsrail'in on yıllardır ablukaya aldığı Gazze Şeridi'nde insani kriz had safhaya ulaştı. Gıda erişimi olmayan Gazzeliler, açlıktan kırılmamak için 'hayvan yemi' yiyor... Bölgede canlı yayın yapan Filistin TV muhabiri Amr Al Dahoudi, açlık ve şahit olduğu zulmün şiddetiyle kameralar önünde bayıldı. Dahoudi'nin yere yığıldığı o anlar kameralara yansıdı.

İsrail'in insani yardımların ulaşmasını engellediği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinliler, hayatta kalabilmek için hayvan yemlerini öğüterek tüketmek zorunda kaldıklarını söyledi.

GAZZE AÇLIĞIN PENÇESİNDE!

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne aralıksız saldırırken, tam ablukaya aldığı bölgeye insani yardım girişine de izin vermiyor.

Yaklaşık 4 aydır devam eden İsrail bombardımanı ve tam abluka nedeniyle temel gıda ürünlerinin tükendiği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yüz binlerce kişi açlıkla da mücadele ediyor.

İsrail'in zorla aç bıraktığı Gazze'nin kuzeyindeki halk, yetersiz beslenmeye bağlı hastalıklara yakalanıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, kuzeydeki yaklaşık 600 bin Filistinli, İsrail bombardımanının yanı sıra açlık ve hastalıklar sebebiyle ölüm tehdidi altında.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Kasım 2023'te yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana uyguladığı abluka nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşayan herkesin "gıda güvensizliğine" maruz kaldığını duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, kasım ayındaki insani aranın ardından ocak ayının başına kadar Gazze'nin kuzeyini her türlü yardımdan mahrum bıraktı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) göre, İsrail'in abluka ve saldırılar altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne giren sınırlı sayıdaki insani yardımlar, halkın ihtiyaçlarını yüzde 7 dahi karşılayamıyor.

FİLİSTİN'DE RUTİN ÖĞÜN: HAYVAN YEMİ

İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze'nin kuzeyindeki yüz binlerce Filistinliden biri olan Avatif el-Besyuni, hayvan yemi olan kırık buğday ve mısırları öğüterek yemek zorunda kaldıklarını söyledi.

Gazze'nin kuzeyinde ekmek yapılacak un bulunamadığını vurgulayan Besyuni, "Çocuklar yiyecek bulamıyor. Bu nedenle hayvan yemlerini öğütme mecburiyetinde kaldık." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle hayvanların yemiyle beslenmek zorunda kaldıklarına dikkati çeken Besyuni, çocukların çeşitli yiyecekler talep ettiğini ancak aylardır süren saldırılardan dolayı çocukların en basit isteklerini bile yerine getiremediklerini belirtti.

Torunlarıyla açlık mücadelesi verdiklerini dile getiren Filistinli Besyuni, Arap ve İslam ülkelerinden İsrail'e baskı yapmalarını isteyerek, "Gazze'ye yönelik savaşı durdurun, yıkım ve açlıkla boğuşan Gazze halkını kurtarın." ifadelerini kullandı.

MUHABİR CANLI YAYINDA BAYILDI

Gazze'deki son gelişmeleri canlı yayında aktarmaya çalışan Filistin TV muhabiri Amr Al Dahoudi, milyonlarca kişinin kendisini izlediği sırada açlık ve yorgunluktan bayıldı. Dahoudi'nin bayılma anı kameralara saniye saniye yansıdı.