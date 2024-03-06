Günden güne eriyen bedeni bir deri bir kemik kalmıştı: 10 yaşındaki Gazzeli çocuk İsrail'in 'açlık silahı' ile öldü

İsrail engeli nedeniyle insani yardımların ulaşamadığı Gazze'de bir çocuk daha İsrail'in 'açlık silahı' ile öldü. Günden güne eriyen bedeni ile hastanede tedavi gören 10 yaşındaki Yezen el-Kefarne hayatını kaybetti. Acılı anne Yezen'in annesi, "Oğlumu bu halde göreceğim aklımın ucundan bile geçmezdi" diyerek uluslararası topluma "Gazze halkının ve özellikle çocukların ne hale geldiğini görün!" sözleri ile seslendi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar ve abluka nedeniyle yeterli beslenemeyen bu nedenle bir deri bir kemik kalan 10 yaşındaki Yezen el-Kefarne hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Doğuştan yutma güçlüğü ve sindirim bozukluğu yaşaması dolayısıyla yumurta ve muz gibi yumuşak gıdalar tüketebilen Yezen'in sağlık durumu, İsrail'in Gazze halkını zorla aç bırakması sonucu kötüleşti.

10 GÜNDE BİR DERİ BİR KEMİK KALDI

Yezen'in özel bakıma muhtaç olan bedeni, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesinde kaldığı 10 günlük sürede günden güne eriyerek bir deri bir kemiğe dönüştü.

Filistinli küçük çocuk verdiği mücadelenin ardından dün hayatını kaybetti.

'BİZİ GÖRÜN, GAZZE'DEKİ ÇOCUKLARIN HALİNİ GÖRÜN!'

Yezen'in babası Şerif el-Kefarne, saldırılarla birlikte önce Cibaliya Mülteci Kampı'na oradan Deyr el-Belah'a, sonra da Refah'a göç ettiklerini söyledi.

Savaş öncesinde oğlu Yezen'in bakımıyla ve tedavisiyle özel olarak ilgilendiğini söyleyen baba, "Saldırıların başlaması ve yetersiz beslenme sonucu oğlumun sağlık durumu kötüleşti, onu hastaneye naklettik ve orada oksijen tüpüne bağlı olarak, serumlarla hayatta kalmaya çalıştı" dedi.

Eşi ve 3 çocuğuyla Refah'ta yerinden edilenlerin kaldığı bir okulda yaşadıklarını kaydeden baba, çocuklarına sağlıklı yiyecek temin edemediğini aktardı.

Gazze'de her gün açlıktan çocukların öldüğünü söyleyen baba Kefarne, dünyaya "Bizi görün, Gazze'deki çocukların halini görün!" diye seslendi.

'OĞLUMUN BU HALE GELECEĞİ HİÇ AKLIMA GELMEZDİ'

Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan Yezen'in annesi, "Hastanede kaldığımız 10 gün boyunca sağlık durumu çok kötüleşti. Çok kilo kaybetti ve bir deri bir kemiğe dönüştü. Oğlumu bu halde göreceğim aklımın ucundan bile geçmezdi" ifadelerini kullandı.

Oğlunun "artık cennette bir kuş" olduğunu söyleyen anne, uluslararası topluma "Gazze halkının ve özellikle çocukların ne hale geldiğini görün!" diyerek seslendi. Anne, "Bugün Yezen'i kaybettik, yarın başka çocukları kaybedeceğiz. Hastanelerin çocuk bölümleri savaş ve yetersiz beslenme nedeniyle dolup taşıyor" diye konuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail engeli nedeniyle insani yardımların ulaştırılamadığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve Gazze kentinde açlıktan ölen çocukların sayısının 15'e yükseldiğini kaydetmişti. Yezen ile açlıktan ölen çocukların sayısı 16'ya yükseldi.