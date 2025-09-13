İsrail, Gazze’yi tamamen işgal etmek için yeni tahliye planı hazırladı

İsrail ordusu, Gazze Şehri’nde her geçen gün dozunu artırdığı saldırıların ortasında, Cumartesi günü yüz binlerce Filistinliyi şehri derhal terk etmeye zorladı. Ordunun son açıklamasına göre, sivillerin güneydeki Al-Mawasi bölgesine ve merkezi kamplara yönelmeleri istendi.

"AYNISINI YAPIN"

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 250 binden fazla kişinin şehri terk ettiğini ve kalanların da aynısını yapması gerektiğini duyurdu.

Adraee, İsrail’in kara operasyonlarını genişlettiğini ve tahliye edilenlerin “daha iyi insani yardım hizmetlerine erişebileceği" yalanını ileri sürdü.

Öte yandan işgalci ordu, Birleşmiş Milletler’e (BM) ait bir okulu hedef aldı. Görgü tanıkları, okulda sivillerin barındığını ve saldırının can kaybı riski yüksek bir zamanlamayla gerçekleştiğini belirtti.

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi, bölgede halen 1,2 milyondan fazla sivilin yaşadığını vurguladı ve İsrail’i, altyapı, hastane ve temel hizmetlerin bulunmadığı Al-Mawasi ile Rafah kıyı şeridine yaklaşık 1,7 milyon kişiyi zorla yerleştirmeye çalışmakla suçladı.

"GİDEON'UN SAVAŞ ARABALARI 2" PLANI

Gazze’deki bu son kara harekatı, İsrail’in 3 Eylül'de başlattığı “Gideon'un Savaş Arabaları 2” operasyonunun bir parçası olarak yürütülüyor.

İsrail basınına göre, plan Gazze Şehri'nin tamamen işgalini içeriyor.

64.700 ÖLÜ, ALTYAPI YIKILDI, KITLIK BAŞLADI

İsrail'in son tahliye emri, Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de devam eden bombardımanın ortasında geldi. Filistinli sağlık kaynaklarına göre, saldırılarda şimdiye kadar 64.700’den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Bölgedeki altyapının neredeyse tamamı tahrip oldu ve en az 143’ü çocuk olmak üzere 413 kişinin öldüğü resmî olarak tanımlanmış bir kıtlık başladı.