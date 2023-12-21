İsrail'den Gazze sınırına dönecek yasa dışı yerleşimcilere para yardımı!

21 Aralık 2023 16:52 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 16:56

İsrail-Hamas Savaşı patlak verdiğinden bu yana bölgedeki insan trafiği dur durak bilmiyor. İsrail'in hava saldırısında evlerini kaybeden Gazzelilerin bir kısmı bölgenin güneyine giderken, Gazze Şeridi sınırındaki Yahudi yerleşimciler ise bölgeden kaçmaya başladı. İsrail hükümeti, hukuksuz olarak Filistinlilerin evlerine yerleştirdikleri yerleşimcileri tekrar geri getirebilmek adına bir takım adımlar atma kararı aldı.

EVİNE DÖNEN YERLEŞİMCİLERE PARA YARDIMI

İsrail devlet televizyonu KAN'ın (İsrail Kamu Yayın Kuruluşu) haberine göre, Savunma Bakanlığı, Gazze Şeridi’ne 4 ila 7 kilometre uzaklıkta evi bulunanların dönüşlerini teşvik etmek için yerleşimcilere maddi destek vermeyi planlıyor.

İsrail Savunma Bakanlığının, Gazze Şeridi çevresindeki yerleşim yerlerinde yaşayan ve Askalan’da korunması olmayan yerleşimcilerin dönüşünün Ocak 2024 sonuna kadar uzatılması için çalıştığı da kaydedildi.

KAN'ın aktardığı habere göre, resmi tahliye süresi sonlanmadan Gazze çevresindeki yerleşim yerlerine dönen Yahudi yerleşimcilere, yetişkin günlük 200 şekel (yaklaşık 54 dolar), her bir çocuk için 100 şekel (yaklaşık 27 dolar) günlük destek vereceğini açıkladı.

'GAZZE'NİN TAMAMINDA YAHUDİ YERLEŞİM YERLERİ İNŞA EDECEĞİZ'

Yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri savunucusu aşırı sağcı Daniela Weiss, İsrail medyasına yaptığı açıklamada, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyinde yaptığı yıkımı güneyde de tekrar etmesini ve Gazze'deki Arapların "tahliye edilmesini" istediğini söyledi.

Yahudi yerleşimcilerin "denizi görmek istediğini" ifade eden Weiss, "Yerleşimcilerin denizi görebilmesi için Gazze silinmeli. Denizi görebilmek için Gazze'deki tüm evlerin yıkılması gerekiyor. Gazze'nin tamamında Yahudi yerleşim yerleri inşa edeceğiz" dedi.