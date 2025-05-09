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İsrail ordusunda 856'ncı kayıp! Kassam Tugayları sert vurdu

Kaynak: Dış Haberler
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İsrail ordusunda 856&#039;ncı kayıp! Kassam Tugayları sert vurdu
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalarda İsrail ordusu bir darbe daha aldı. İstihkam Taburu'ndan Çavuş Yishai Elyakim Urbach (20) ve Golani Tugayı'ndan Yam Frid (21), Refah'ta meydana gelen şiddetli saldırılarda hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalar sırasında iki askerinin hayatını kaybettiğini, dört askerinin ise ağır yaralandığını açıkladı. Siyonist ordu yetkilileri, İstihkam Taburu'ndan Çavuş Yishai Elyakim Urbach (20) ile Golani Tugayı'ndan Yam Frid'in (21), Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde yaşanan saldırılarda öldüğünü duyurdu.

RPG SALDIRISI BİNAYI ÇÖKERTTİ!

Refah'ta yaşanan çatışmada, Urbach'ın konuşlandığı bir binanın RPG ile hedef alınması sonucu bina kısmen çöktü. İsrail ordusu, saldırı sırasında bir askerin de ağır yaralandığını bildirdi.

ZIRHLI ARACA PATLAYICIYLA SALDIRI!

Aynı bölgede meydana gelen bir diğer saldırıda, zırhlı askeri nakil aracı patlayıcıyla hedef alındı. Bu saldırıda Golani Tugayı'ndan Yam Frid hayatını kaybederken, üçü ağır olmak üzere dört İsrail askeri yaralandı.

GAZZE'YE GIDA VE İNSANİ YARDIM ENGELİ DEVAM EDİYOR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli saldırılarının sürdüğü, bölgeye gıda ve insani yardım girişlerinin engellendiği açıklandı. Uluslararası tepkilere rağmen Gazze'ye yönelik abluka devam ediyor.

ASKER KAYBI 856'YA YÜKSELDİ

Times of Israel'in haberine göre, İsrail ordusunun "ismi açıklanmasına izin verilenler" listesine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden İsrail askerlerinin sayısı 856'ya yükseldi.

Kaynak: Dış Haberler

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