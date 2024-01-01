İsrail'de Netanyahu'ya büyük şok! "Yargı darbesi" son anda önlendi

1 Ocak 2024 22:46 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 22:47

Gazze'de çocuk, kadın ve bebek başta olmak üzere binlerce Filistinli'yi katletme emri veren Siyonist İsrail Başbakanı Netanyahu'ya büyük şok! İsrail Yüksek Mahkemesi, muhaliflerin “yargı bağımsızlığına darbe” olarak nitelendirdiği, Netanyahu'nun ise destek verdiği yargı reformu yasasını iptal etti.

Başbakan Benjamin Netanyahu'nun liderliğindeki sağcı hükümet tarafından hazırlanan ve İsrail Parlamentosu tarafından kabul edilen söz konusu yasa, yüksek mahkemenin yetkilerinin bir kısmını geri almayı amaçlıyordu. İsrail'de ülke çapında büyük protestolara yol açan yargı reformu için Yüksek Mahkemede oylama yapıldı.

15 YARGIÇTAN 8'İ 'HAYIR' DEDİ

Yargı reformunun ilk kısmını oluşturan yasa 7'ye karşı 8 oyla iptal edildi. Karar ile İsrail'de ilk kez Yüksek Mahkeme Temel Yasalar içinde yer alan bir yasayı iptal etmiş oldu.

Heyette yer alan 15 yargıçtan 12'si mahkemenin yasayı iptal etmek konusunda hem firkir olduğunu belirtti. Kamuoyunda tartışmalara yol açan yasa için 15 yargıçtan 8'i hayır oyu kullandı. Mahkemenin kararı emsal niteliği taşıdı.

KARAR NEDEN ÖNEMLİ?

Yüksek Mahkeme'nin yargı reformunu iptal etmesi Siyonist İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'de sürdürdüğü savaşı derinden etkilemesi bekleniyor. Yargı reformunun iptaline Netanyahu ve destekçilerinin verceği sert tepki, eski Savunma Bakanı Benny Gantz'ın 7 Ekim'den sonra kurulan acil durum hükümetinden ayrılmasını sağlayabilir. Böyle bir karar Netanyahu hükümetinin de sonu anlamına gelebilir.

Yasal düzenleme neyi öngörüyordu?

Yasanın öngördüğü bazı değişiklikler şunlardı: