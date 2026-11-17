İsrail ordusu, Gazze'de İHA'larla Filistinlilerin üzerine kahve ve sigara paketlerinin yanı sıra işbirliği çağrısı içeren broşürler bıraktı. Broşürlerde İsrail güvenlik birimlerine ait telefon numaraları paylaşılırken, Filistinli güvenlik birimleri halkı bu numaralarla iletişim kurmamaları konusunda uyardı.

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İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin üzerine kahve ve sigara paketleriyle birlikte provokatif mesajlar içeren broşürler bıraktı.

İsrail'e ait "quadcopter" tipi insansız hava araçlarından (İHA), Gazze kenti ve Deyr el-Belah gibi bölgelere atılan broşürlerin yanına küçük kahve ve sigara paketleri de eklendi. Broşürlerde, Ekim 2023'ten sonra düzenlenen İsrail saldırılarında hayatını kaybeden veya halen hedefte olan bazı Filistinli şahsiyetlerin isim ve fotoğraflarının bulunduğu görüldü. Filistinlilerden İsrail güvenlik birimleriyle işbirliği yapmalarının istendiği broşürlerde, İsrail birimlerine ait bazı telefon numaraları da paylaşıldı.

İsrail'den Gazze'de akılalmaz yöntem! İHA'lardan kahve, sigara ve mesaj yağdı

FİLİSTİNLİ GÜVENLİK BİRİMLERİNDEN UYARI

Filistinli güvenlik birimlerine yakınlığıyla bilinen El-Mecd el-Emni isimli internet sitesinde yayımlanan açıklamada, İsrail ordusunun attığı broşürlerde yer alan telefon numaralarıyla iletişim kurulmaması istendi.

Broşürlerin, Filistinlileri belirli numaralar üzerinden İsrail'le işbirliğine yönlendirmeyi amaçladığı belirtilen açıklamada, vatandaşlara buldukları broşürleri yırtarak imha etmeleri çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Direnişe bağlı güvenlik güçleri, işbirlikçilere müsamaha göstermeyecek ve işgalin hedeflerine ulaşmasına destek veren herkesi takibe alacak" ifadelerine yer verildi.

GAZZE'DEKİ SİVİLLERDEN BROŞÜRLERE TEPKİ

Gazze'de bölgeye sığınan Filistinlilerden Abdurrahman Sekafi, İHA'lardan atılan broşürlere tepki gösterdi. Gazze'deki insani koşulların ağır olduğunu ve insanların açlık nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Sekafi, "Halimizi görüyorlarsa bizi bu dertten, bu acıdan kurtarsınlar, yakamızdan düşsünler" dedi.

Atılan kahve ve sigara paketlerinin insanların ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu dile getiren Sekafi, "Uçak broşür atıyor, sigara atıyor, ne için? Bunlar ne işe yarayacak?" diye konuştu.

Zorla yerinden edilme endişesine de değinen Sekafi, "İnsanız, korkuyoruz. Tehcir kelimesinden korkuyoruz ama bugün tehcir deseler, vallahi kimse gitmez. Yerimizde ölüp kurtuluruz" ifadelerini kullandı.

İsrail'den Gazze'de akılalmaz yöntem! İHA'lardan kahve, sigara ve mesaj yağdı

İsrail ordusu, Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan bu yana Gazze Şeridi'ne zaman zaman İHA'lar aracılığıyla broşürler bırakıyor.

Güvenlik uzmanları ise bu yöntemin, İsrail istihbaratının Gazze'de savaş nedeniyle ağır insani koşullarda yaşayan sivillerin temel ihtiyaç ve yardım beklentilerini istismar ederek işbirlikçi kazanma girişimlerinin bir parçası olduğuna dikkati çekiyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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