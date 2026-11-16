Kış kapıya dayandı! 4 ülkeden İsrail'e acil Gazze çağrısı

Avustralya, Kanada, İtalya ve İngiltere, Gazze'de kış koşullarıyla ağırlaşan insani krize dikkat çekerek İsrail'e çağrıda bulundu. Dört ülke, sınırda bekletilen 150 bin çadırın Gazze'ye girişine izin verilmesini istedi.

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Avustralya, Kanada, İtalya ve İngiltere, Gazze'de kış mevsiminin etkisini artırmasıyla ağırlaşan insani duruma ilişkin İsrail'e çağrıda bulundu. Dört ülkenin dışişleri bakanları, Gazze'ye insani yardımların engelsiz şekilde ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri bakanlarının ortak yazılı açıklamasında, kış koşullarının sahadaki insani krizi daha da derinleştirdiği belirtildi. Son dönemde yaşanan sellerin Filistinlilerin yaşadığı zorlukları artırdığına işaret edilen açıklamada, bunların kış mevsiminin henüz ilk fırtınaları olduğu hatırlatıldı.

150 BİN ÇADIR SINIRDA BEKLİYOR

Gazze'de yaşayan insanların acil barınma imkanlarına ve insani yardımlara ihtiyaç duyduğu belirtilen açıklamada, 150 bin çadır ile hayati öneme sahip diğer yardım malzemelerinin sınırda bekletildiği ve bölgeye girişlerinin engellendiği kaydedildi.

İnsani krizin hafifletilmesi için hâlâ zaman bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, İsrail hükümetine gecikmelere son verme ve Gazze'nin tamamına yardımların hızlı, engelsiz biçimde ulaştırılmasına izin verme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, sınır geçişlerinin açılması ve çadırların Gazze'ye girişine izin verilmesi gerektiği vurgulanırken, insani yardım faaliyetleri ve erken toparlanma çalışmaları için gerekli çift kullanımlı malzemelerin de bölgeye ulaştırılması istendi.

ATEŞKES VE ULUSLARARASI HUKUK VURGUSU

Dört ülkenin ortak açıklamasında, tüm tarafların ateşkese ve uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uyması gerektiği belirtildi. Ayrıca Gazze'ye ilişkin kapsamlı planın uygulanması ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının önemi vurgulandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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