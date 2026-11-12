Türkiye'nin de aralarında olduğu 53 ülke ve kuruluştan İsrail'e Gazze çağrısı

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 53 ülke ve kuruluş, Gazze'ye insani yardımların önündeki engellerin kaldırılması ve İsrail'in saldırılarının soruşturulması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

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Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 53 ülke ve kuruluş, Gazze'de giderek ağırlaşan insani koşullara dikkati çekerek İsrail'e yardımların bölgeye engelsiz ulaştırılması çağrısı yaptı.

53 ülke ve kuruluşun imzaladığı açıklama, İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Sarah MacIntosh tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) girişinde kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklamada, BMGK kararlarında Gazze'ye insani yardımların eksiksiz ve derhal ulaştırılmasının öngörüldüğü ancak sahada bu koşulların henüz sağlanamadığı belirtildi.

Ateşkes sonrasında siyasi iradenin devreye girmesiyle insani koşulların iyileştirilmesi yönünde ilerleme kaydedilebildiğini aktaran MacIntosh, kış mevsiminin yaklaşmasına rağmen çok sayıda Filistinlinin halen yeterli barınma imkanından yoksun olduğunu vurguladı.

İsrail'de seçimlerin ardından kurulacak yeni hükümete de seslenen MacIntosh, Gazze Şeridi'ndeki tüm geçiş noktalarının ve kara yollarının insani yardımlara açılması, yardım girişlerinin herhangi bir engelle karşılaşmadan sağlanması gerektiğini ifade etti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK SALDIRILARI DURDURMA ÇAĞRISI

Ortak açıklamada, Mısır ve Ürdün üzerinden Gazze'ye uzanan insani yardım koridorlarının da tam kapasiteyle açılması gerektiğine dikkat çekildi. İsrail'e kritik insani malzemelerin bölgeye girişine izin vermesi ve Gazze'de halk sağlığının daha da kötüleşmesini önlemesi çağrısı yapıldı.

MacIntosh, sağlık çalışanları ve sağlık tesislerini hedef alan saldırıların durdurulmasını isterken, insani yardım ve sağlık personeline yönelik saldırılar hakkında şeffaf ve kapsamlı soruşturmalar yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Açıklamada ayrıca üst düzey uluslararası heyetlerin ve gazetecilerin Gazze'ye erişimine izin verilmesi talep edildi.

53 ülke ve kuruluş, ortak açıklamayla Gazze'deki insani yardım faaliyetlerine destek verme taahhütlerini yineledi. BM ve bağlı kuruluşlarının bölgeye yardım ulaştırılmasındaki hayati rolünün de altı çizildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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