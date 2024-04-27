İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı

İsrail’in Lübnan’ın güneyine hava saldırısı düzenlediği haber edildi.

Hizbullah, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırının ardından İsrail'in Gazze'de başlattığı savaştan bu yana İsrail'le yavaş yavaş alevlenen bir çatışmaya girdi. İsrail'e füzeler ve insansız hava araçları fırlatırken İsrail güçleri de Lübnan'a hava saldırıları, top ve tank atışlarıyla karşılık verdi.

27 Nisan Cumartesi günü Lübnan haber ajansı NNA, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl bölgesinde bulunan Srıbbin kasabasına saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail’in Lübnan’ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hizbullah bugün yaptığı açıklamada, 2 mensubunun daha çatışmalar sırasında öldürüldüğünü duyurmuştu. Böylelikle İsrail ile 8 Ekim 2023’ten beri yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 287’ye yükselmişti.

Ayrıca çatışmalarda, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 12 asker öldü.