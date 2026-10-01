İsrail'den satın alındı: Yunanistan adalara konuşlandırdı
Türkiye’ye karşı provokatif eylemler yapan Yunanistan, İsrail’den satın aldığı SPIKE NLOS tipi uzun menzilli füze sistemlerini bazı adalara konuşlandırdı. Yeni teslimatların da Doğu Ege ve Meriç bölgesine yerleştirileceği belirtildi.
Yunanistan’ın, İsrail’den satın aldığı SPIKE NLOS tipi uzun menzilli füze sistemlerini bazı adalara konuşlandırdığı ileri sürüldü.
“Onalert” haber sitesine göre yeni teslim alınacak füze sistemleri, Doğu Ege ve Meriç bölgelerine kademeli olarak konuşlandırılacak.
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Haberde, bu füzelerin kullanılması için özel bir eğitime ihtiyaç duyulduğuna işaret edilerek “Eğitim sürecinin hızlandırılması hedefleniyor. Füze sistemlerinin tatbikatlara da aşamalı olarak dahil edilmesi planlanıyor” denildi.
Yeni sevkiyat sürecinin devam ettiği belirtilen haberde, hedefin yıl sonuna kadar siparişin büyük bir kısmının teslim edilmesi olduğu kaydedildi.