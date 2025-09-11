Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > İsrail’e balistik füze misillemesi! Hava savunması devrede

İsrail’e balistik füze misillemesi! Hava savunması devrede

Yemen’deki Husiler, İsrail’in son saldırılarına balistik füzeyle karşılık verdi. İsrail ordusu, güney bölgelerinde sirenlerin çaldığını ve füzenin hava savunma sistemiyle etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İsrail ordusu, Yemen’den fırlatılan bir balistik füzenin ülkenin güney kesimlerinde alarma yol açtığını duyurdu.

Necef Çölü çevresi başta olmak üzere birçok bölgede uyarı sirenleri çalarken, füzenin hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

YARALANMA YA DA HASAR YOK

Saldırının, İsrail'in Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik son operasyonlarına cevap olarak gerçekleştirildiği değerlendiriliyor. İsrail basınında yer alan haberlere göre, olayda herhangi bir can kaybı ya da maddi zarar meydana gelmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

