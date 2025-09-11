İsrail’e balistik füze misillemesi! Hava savunması devrede

İsrail ordusu, Yemen’den fırlatılan bir balistik füzenin ülkenin güney kesimlerinde alarma yol açtığını duyurdu.

Necef Çölü çevresi başta olmak üzere birçok bölgede uyarı sirenleri çalarken, füzenin hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

YARALANMA YA DA HASAR YOK

Saldırının, İsrail'in Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik son operasyonlarına cevap olarak gerçekleştirildiği değerlendiriliyor. İsrail basınında yer alan haberlere göre, olayda herhangi bir can kaybı ya da maddi zarar meydana gelmedi.