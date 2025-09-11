Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Katar İsrail'e karşılık vermeyi değerlendiriyor!

Katar İsrail'e karşılık vermeyi değerlendiriyor!

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırının ardından Doha yönetimi Tel Aviv'e yasal karşılık veremeye hazırlanıyor. Katar olaya ilişkin hukuk ekibi oluşturulduğunu açıkladı.

Katar, İsrail'in başkent Doha’daki Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binayı hedef aldığı saldırısına karşı izlenecek yasal yolları ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "bunun Bakanlar Kurulu'nun, Katar'ı ve egemenliğini hedef alan açık İsrail saldırısına karşı tüm yasal önlemleri almakla görevli bir hukuk ekibi oluşturma kararı üzerine gerçekleştiği" belirtildi.

Katar İsrail'e karşılık vermeyi değerlendiriyor! - 1. Resim

Açıklamada, hukuk ekibinin ilk toplantısını gerçekleştirdiği ve "Doha’nın önünde bulunan tüm yasal yolları değerlendirdiği" belirtildi.

Katar'ın uluslararası hukuk hükümlerine sıkı bağlılığının vurgulandığı açıklamada, ülkenin egemenliğini koruma ve haklarını uluslararası hukuk ilkelerine dayalı tüm meşru yollarla savunma kararlılığı kaydedildi.

İsrail saldırısının ardından Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani düzenlediği basın toplantısında Doha’nın saldırıya cevap olarak gerekli önlemleri almak üzere bir hukuk ekibi kurduğunu duyurmuştu.

İSRAİL'İN DOHA'YA SALDIRISI 

İsrail ordusu dün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

