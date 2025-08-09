İsrail'in açlık silahının gölgesinde 2’si çocuk 11 kişi daha hayatını kaybetti

İsrail'in katliamları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 11 kişi daha açlık sebebiyle hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 98’i çocuk olmak üzere 212’ye yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada hastanelerin ise kritik malzeme sıkıntısı çektiği aktarıldı.

Gazze’de binlerce aile temel gıda maddelerine ulaşamazken, özellikle çocuklar ve yaşlılar en ağır etkilenen kesimler arasında yer almakta.

BATI ŞERİA'DA SON DURUM

İsrail’in Gazze’deki ablukasının yanı sıra Batı Şeria’da da gerilim tırmanıyor.

Wafa haber ajansına göre, İsrailli yerleşimciler Salfit’in güneyindeki Farkha köyünde zeytinliklerde çalışan Filistinli çiftçilere ateş açtı. Silahlı saldırıda zeytin ağaçlarının kökleri sökülürken, İsrail güçleri 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

Avustralya, Almanya, İtalya, Yeni Zelanda ve İngiltere Dışişleri Bakanları, İsrail’in Gazze Şehri’ni ele geçirme planını “felaket insani durumu ağırlaştıracak” diyerek reddetti. Ortak açıklamada, bu planın uluslararası hukuka aykırı olduğu ve sivillerin kitlesel olarak yerinden edilme riskini artıracağı vurgulandı.