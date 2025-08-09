Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail'in açlık silahının gölgesinde 2’si çocuk 11 kişi daha hayatını kaybetti

İsrail'in açlık silahının gölgesinde 2’si çocuk 11 kişi daha hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İsrail&#039;in açlık silahının gölgesinde 2’si çocuk 11 kişi daha hayatını kaybetti
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail ordusunun sınır kapılarını kapatarak insani yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi’nde 11 kişi  daha açlık sebebiyle hayatını kaybetti.

İsrail'in katliamları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 11 kişi daha açlık sebebiyle hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 98’i çocuk olmak üzere 212’ye yükseldi.

İsrail'in açlık silahının gölgesinde  2’si çocuk 11 kişi daha hayatını kaybetti - 1. Resim

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada hastanelerin ise kritik malzeme sıkıntısı çektiği aktarıldı.

Gazze’de binlerce aile temel gıda maddelerine ulaşamazken, özellikle çocuklar ve yaşlılar en ağır etkilenen kesimler arasında yer almakta.

İsrail'in açlık silahının gölgesinde  2’si çocuk 11 kişi daha hayatını kaybetti - 2. Resim

BATI ŞERİA'DA SON DURUM

İsrail’in Gazze’deki ablukasının yanı sıra Batı Şeria’da da gerilim tırmanıyor. 

Wafa haber ajansına göre, İsrailli yerleşimciler Salfit’in güneyindeki Farkha köyünde zeytinliklerde çalışan Filistinli çiftçilere ateş açtı. Silahlı saldırıda zeytin ağaçlarının kökleri sökülürken, İsrail güçleri 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

Avustralya, Almanya, İtalya, Yeni Zelanda ve İngiltere Dışişleri Bakanları, İsrail’in Gazze Şehri’ni ele geçirme planını “felaket insani durumu ağırlaştıracak” diyerek reddetti. Ortak açıklamada, bu planın uluslararası hukuka aykırı olduğu ve sivillerin kitlesel olarak yerinden edilme riskini artıracağı vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Rıdvan Dilmen, Galatasaray maçı sonrası çağrı yaptı: Rekabet Kurumu buna el atmalı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
13 yaşındaki öğrenci yapay zeka destekli izleme yazılımı nedeniyle tutuklandı! - Dünya13 yaşındaki çocuk yapay zeka yüzünden gözaltına alındıTimes Meydanı’nda silahlı saldırı: 3'den fazla yaralı var - DünyaTimes Meydanı’nda silahlı saldırı!Rus ordusuna 24 saatte iki darbe! Füze tugayı imha edildi: 12 'den fazla asker hayatını kaybetti - DünyaRus askeri üssü yerle bir oldu! Çok sayıda ölü varMars’ta milyarlarca yıllık sır açığa çıktı! "Hayatın izleri var" - DünyaMars’ta milyarlarca yıllık sır açığa çıktı!Şam’dan sürpriz karar: Paris görüşmelerine katılmayacak - DünyaŞam’dan sürpriz karar! Paris görüşmelerine katılmayacakKuzey Kore’den beklenmedik barış sinyali! Propaganda hoparlörleri tek tek söküldü - DünyaKuzey Kore’den beklenmedik barış sinyali!
Sonraki Haber Yükleniyor...