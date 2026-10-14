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İsrail’in Husi planına Riyad’dan ret: Netanyahu, krizi fırsata çevirmek istiyor

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İsrail’in Husi planına Riyad’dan ret: Netanyahu, krizi fırsata çevirmek istiyor
Başlık Resmiİsrail’in Husi planına Riyad’dan ret: Netanyahu, krizi fırsata çevirmek istiyor

Suudi Arabistan ile ilişkileri normalleştirmek isteyen İsrail Başbakanı Netanyahu “Yemen’de Husileri birlikte vuralım” teklifinde bulundu. Veliaht Prens reddetti.

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İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Yemen’deki Husilere müdahale etmek istediğini, ancak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın buna karşı çıktığını iddia etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Suudi Arabistan ile normalleşme ve ilişkileri geliştirme süreci başlatmak ümidiyle Husilere müdahalede bulunmayı talep ettiğini yazan İsrail’in Haaretz gazetesi “Netanyahu Husilere yapılan operasyonlara katılmak için ABD ara buluculuğuyla Suudi Arabistan’ı ikna etmeye çalışıyor. Ancak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bu talebi veto etti” iddiasında bulundu.

Gazeteye konuşan diplomatik kaynaklardan biri, Selman’ın İsrail ile güç birliği yapmanın kamuoyu nezdinde iyi bir izlenim bırakmayacağı gerekçesiyle İsrail’in yardım teklifini reddettiğini söyledi.

İsrail’in Husi planına Riyad’dan ret: Netanyahu, krizi fırsata çevirmek istiyor
Başlık Resmiİsrail’in Husi planına Riyad’dan ret: Netanyahu, krizi fırsata çevirmek istiyor

Kaynak, Selman reddettiği müddetçe İsrail’in Husilere askerî müdahalesinin söz konusu olmayacağını belirtti.

Diğer kaynak ise İsrail’in, Suudi Arabistan ile ilişkileri normalleştirmek için müdahalede bulunma konusunda ısrar ettiğini aktardı. Haaretz gazetesindeki habere ilişkin Tel Aviv ve Riyad’dan henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail’in Husi planına Riyad’dan ret: Netanyahu, krizi fırsata çevirmek istiyor
Başlık Resmiİsrail’in Husi planına Riyad’dan ret: Netanyahu, krizi fırsata çevirmek istiyor

KATİL, BAŞSAĞLIĞI DİLEMİŞTİ

Gazze’de katliam yapan ve binlerce sivilin katledilme emrini veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 11 Ekim’de Husilerin Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nı hedef alan saldırısını kınamıştı.

İsrail’in Husi planına Riyad’dan ret: Netanyahu, krizi fırsata çevirmek istiyor
Başlık Resmiİsrail’in Husi planına Riyad’dan ret: Netanyahu, krizi fırsata çevirmek istiyor

Suudi Arabistan’daki saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen Netanyahu “Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na düzenlenen korkunç terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Terörün masumları hedef aldığını, korku ve güvensizlik yaymayı amaçladığını” belirten Netanyahu, terörle kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiğini kaydetmişti.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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