İsrail'in misillemesi harekete geçirdi! Avustralya ve Yeni Zelanda'dan uyarı geldi

Dünya, bir süredir gözünü Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere çevirmiş durumda. Bölgede sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken, sabahın erken saatlerinde İsrail'in İran'a misilleme yaptığı iddia edildi.

İddiaların ardından açıklamalar peş peşe gelirken, ülkeler de harekete geçti.

AVUSTRALYA'DAN 'İSRAİL' VE 'FİLİSTİN' UYARISI

Avustralya, İsrail'in İran'a misilleme yaptığı iddialarının ardından, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm vatandaşlarına buralardan ayrılmaları için uyarıda bulundu.

Avustralya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran, İsrail ve işgal altındaki Filistin toprakları için seyahat uyarısı güncellendi.

Açıklamada, İsrail ve Filistin'de bulunan tüm Avustralya vatandaşlarına, 'eğer böyle yapmaları güvenliyse' buralardan ayrılmaları için uyarıda bulunuldu ve askeri saldırıların hava sahasının kapatılması dahil seyahat kısıtlamalarına yol açabileceği kaydedildi.

BİR UYARI DA YENİ ZELANDA'DAN

New Zealand Herald'ın Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne dayandırdığı haberine göre; Wellington yönetimi, İsrail'deki tüm vatandaşlarından 'şayet ayrılmaları güvenliyse' bu ülkeyi terk etmelerini istedi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e seyahat yapılmaması konusunda uyarıda bulundu.

ABD'NİN İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN GÜVENLİK UYARISI

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, misilleme iddialarının ardından çalışanları ve onların aileleri için güvenlik uyarısında bulundu.

Güvenlik uyarısında, Büyükelçilik çalışanları ve ailelerine Tel Aviv, Batı Kudüs ve Beerşeba şehirleri dışındaki bölgelere kişisel seyahatlerin kısıtlandığı belirtildi.

Açıklamada, bu kararın İsrail'in İran'a misilleme amaçlı bir saldırı düzenlediği yönündeki raporların ardından yaşanan 'aşırı tedbir nedeniyle' alındığı ifade edildi.