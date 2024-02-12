İsrail'in Refah katliamı dünyada böyle yankılandı! Tepkiler çığ gibi

İsrail Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırdı, 100'den fazla masum insanı katletti. Saldırı dünyada da büyük yankı uyandırdı.

İsrail'in Mısır sınırındaki Refah kentine saldırması ve en az 100 kişiyi öldürmesine dünyadan art arda tepkiler geldi.

AB: İSRAİL'E BASKI DEVAM ETMELİ

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, 1,7 milyon Filistinlinin kaçacak yeri olmadığını, Refah'a saldırmasını engellemek için İsrail'e baskı yapmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.

"KATLİAMLAR, KORKULARININ KANITIDIR"

NE OLMUŞTU?

Filistin resmi ajansı WAFA, Refah'taki hastane yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail'in kente düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü ve hastanelere yüzlerce yaralı getirildiğini belirtmişti. Filistin Kızılayı da İsrail saldırılarının Refah kent merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurmuştu.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun savaş uçakları, yoğun topçu atışı ve savaş gemileriyle denizden açtığı ateşle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetmişti.