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    • İsrail'in Refah katliamı dünyada böyle yankılandı! Tepkiler çığ gibi

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    İsrail&#039;in Refah katliamı dünyada böyle yankılandı! Tepkiler çığ gibi
    İsrail, Gazze, Filistin, Refah, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırdı, 100'den fazla masum insanı katletti. Saldırı dünyada da büyük yankı uyandırdı.

    İsrail'in Mısır sınırındaki Refah kentine saldırması ve en az 100 kişiyi öldürmesine dünyadan art arda tepkiler geldi. 

    AB: İSRAİL'E BASKI DEVAM ETMELİ

    AB Yüksek Temsilcisi Borrell, 1,7 milyon Filistinlinin kaçacak yeri olmadığını, Refah'a saldırmasını engellemek için İsrail'e baskı yapmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.

    "KATLİAMLAR, KORKULARININ KANITIDIR"

    Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Filistinlilere, özellikle de yerinden edilmiş insanlara karşı uygulamaya devam ettiği kitlesel katliamları en güçlü ifadelerle kınadı. X'te yayınlanan bir açıklamada, "İsrail, halkı bombardıman altında yerlerinden olmaya zorlamak için resmi olarak sivilleri hedef almaya ve savaşı Refah'a aktarmaya devam ediyor. İşgalde yaşanan son katliamlar, uluslararası uyarıların geçerliliğinin ve savaşın Refah'a yayılmasının feci sonuçlarına ilişkin korkuların kanıtıdır" denildi.
    İsrail'in Refah katliamı dünyada böyle yankılandı! Tepkiler çığ gibi

    "DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ"

    Japonya Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in Refah'a askeri operasyon düzenlediği yönündeki haberlerden" "derin endişe duyduğunu" belirten bir bildiri yayınladı. "Sahadaki insani durum kötüleştikçe ve çok sayıda çocuk, kadın ve yaşlı da dahil olmak üzere sivil kayıpların sayısı artmaya devam ederken, insani durumun mümkün olan en kısa sürede iyileştirilmesi ve güvenli bir ortam sağlanması büyük önem taşıyor. Bunu başarmak için insani yardım faaliyetlerinin yürütülebileceği bir yer." ifadelerine yer verildi.

    NE OLMUŞTU?

    Filistin resmi ajansı WAFA, Refah'taki hastane yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail'in kente düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü ve hastanelere yüzlerce yaralı getirildiğini belirtmişti. Filistin Kızılayı da İsrail saldırılarının Refah kent merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurmuştu.

    Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun savaş uçakları, yoğun topçu atışı ve savaş gemileriyle denizden açtığı ateşle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetmişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailGazzeFilistinRefah
    Haberler > Dünya > İsrail'in Refah katliamı dünyada böyle yankılandı! Tepkiler çığ gibi
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