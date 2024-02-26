İsrail'in 'Refah planı' hazır! Savaş Kabinesi'ne sunuldu

İsrail ordusu yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentinin tahliyesini ve kente saldırıyı içeren planını Savaş Kabinesi'ne sundu.

İsrail ordusunun 7 Ekim'de abluka altına aldığı Gazze Şeridi'nde insanlık dramı devam ediyor. Saldırılardan önce 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapan Refah kenti, bombardımanlardan kaçanların adresi oldu.

Nüfusu yaklaşık 1,5 milyona çıkan Refah kentinde Filistinliler derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi verirken, Gazze'de 30 bine yakın kişiyi katleden işgalci İsrail ordusu, bu kez de bu bölge için harekete geçti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına 'Refah'a saldırı planı hazırlanması' talimatını verdiği ifade edilirken, bu hafta ise Refah kentine saldırı ve buradaki sivillerin tahliye planlarını onaylamak için kabineyi toplayacağı belirtilmişti.

OPERASYON PLANI SAVAŞ KABİNESİ'NDE

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre; İsrail ordusu, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı 'Refah'ın tahliyesi' ve saldırı planını Savaş Kabinesi'ne sundu. Açıklamada, "İsrail ordusu, Savaş Kabinesi'ne halkın Gazze Şeridi'ndeki çatışma bölgelerinden tahliye edilmesi ve yaklaşan operasyon planını sundu" ifadesine yer verildi.

'İNSANİ YARDIM PLANI' ONAYLANDI

Açıklamada bölge ismi verilmemesi dikkat çekerken, İsrail basını bunun Refah'a saldırı ve buraya sığınan Filistinlilerin 'tahliyesini' amaçlayan plan olduğunu yazdı. Açıklamada ayrıca, Savaş Kabinesi'nin 'Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlanması planını' onayladığı kaydedildi.