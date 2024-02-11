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    • İsrail'in vurduğu Gazze açlığın pençesinde! Filistinliler bir kap yemek için saatlerce sıra bekliyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    İsrail&#039;in vurduğu Gazze açlığın pençesinde! Filistinliler bir kap yemek için saatlerce sıra bekliyor
    İsrail, Filistin, Gazze, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 176'ya yükseldi. bir yandan hayatta kalma mücadelesi veren Filistinliler bir yandan da yaşamaya çalışıyor. Temel gıda maddelerine ulaşamayan Filistinliler, yemek için 1 saat kuyrukta beklemek zorunda kalıyor.

    İsrail'in Gazze'ye saldırıları aralıksız devam ediyor. Filistinliler, bölgeye uygulanan ambargo nedeniyle temel ihtiyaçlarına bile ulaşamıyor.

    İsrail'in vurduğu Gazze açlığın pençesinde! Filistinliler bir kap yemek için saatlerce sıra bekliyor

    Filistinliler temel gıda malzemeleri dahil birçok hayati ihtiyacı temin etmekten aciz kalıyor.

    İsrail'in vurduğu Gazze açlığın pençesinde! Filistinliler bir kap yemek için saatlerce sıra bekliyor

    Deyr Balah kentindeki Gazzeli çocuklar, ailelerine yemek götürmek için saatlerce kuyrukta bekliyor.

    İsrail'in vurduğu Gazze açlığın pençesinde! Filistinliler bir kap yemek için saatlerce sıra bekliyor

    HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI

    İsrail'in, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 128 artarak 28 bin 176'ya yükseldi.

    İsrail'in vurduğu Gazze açlığın pençesinde! Filistinliler bir kap yemek için saatlerce sıra bekliyor

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailFilistinGazze
    Haberler > Dünya > İsrail'in vurduğu Gazze açlığın pençesinde! Filistinliler bir kap yemek için saatlerce sıra bekliyor
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