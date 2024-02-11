İsrail'in vurduğu Gazze açlığın pençesinde! Filistinliler bir kap yemek için saatlerce sıra bekliyor

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Anadolu Ajansı 11 Şubat 2024 17:21 - Güncelleme: 11 Şubat 2024 17:35 - Güncelleme:

İsrail, Filistin, Gazze, Haber

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 176'ya yükseldi. bir yandan hayatta kalma mücadelesi veren Filistinliler bir yandan da yaşamaya çalışıyor. Temel gıda maddelerine ulaşamayan Filistinliler, yemek için 1 saat kuyrukta beklemek zorunda kalıyor.