İsrail'in vurduğu Gazze açlığın pençesinde! Filistinliler bir kap yemek için saatlerce sıra bekliyor
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 176'ya yükseldi. bir yandan hayatta kalma mücadelesi veren Filistinliler bir yandan da yaşamaya çalışıyor. Temel gıda maddelerine ulaşamayan Filistinliler, yemek için 1 saat kuyrukta beklemek zorunda kalıyor.
İsrail'in Gazze'ye saldırıları aralıksız devam ediyor. Filistinliler, bölgeye uygulanan ambargo nedeniyle temel ihtiyaçlarına bile ulaşamıyor.
Filistinliler temel gıda malzemeleri dahil birçok hayati ihtiyacı temin etmekten aciz kalıyor.
Deyr Balah kentindeki Gazzeli çocuklar, ailelerine yemek götürmek için saatlerce kuyrukta bekliyor.
HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI
İsrail'in, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 128 artarak 28 bin 176'ya yükseldi.