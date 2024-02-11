ABD'nin satışını onayladığı F-16'ları üreten Lockheed Martin: Gazze'deki katliamın gizli aktörü

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışını onaylamasının ardından itiraz süreci de aşıldı. Böylelikle satışın önünde engel kalmamış oldu. F-16 satışıyla ise üretici şirket Lockheed Martin gündeme geldi. İsrail'in Gazze'deki zulmündeki payı büyük olan şirketin ise sicili bir hayli kabarık. İşte Lockheed Martin'in kirli ilişkileri ve geçmişi...

Türkiye-ABD cephesinde ana gündem F-16 satışı çevresinde şekilleniyor. ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Ocak'ta Kongreye gönderdiği resmi bildirimin ardından başlayan 15 günlük inceleme ve itiraz sürecinde dün sona gelindi. Böylelikle F-16 satışının önünde engel kalmamış oldu. Bu yeni gelişme sonrası F-16'ların üretici şirketi Lockheed Martin'in ilişkileri tekrar gündem oldu. İsrail'in Gazze'ye saldırılarının arkasındaki gizli aktör olan şirkete dair tüm merak edilenleri ve ilişkilerini derledik.

Lockheed Martin Corporation dünya çapında 56 ülke ve ABD'nin 45 eyaletinde faaliyet gösteren ve 2022 itibarıyla 114 bin çalışanı olduğu bilinen bir havacılık ve savunma şirketi. Şirketin tarihi 1900'lü yıllara kadar dayanıyor. Temelini ise Glenn Luther Martin’in kurduğu şirketler ile Alan ve Malcom Loughead kardeşlerin kurdukları şirketler oluşturuyor.

1995 yılında Lockheed Corporation ve Martin Marietta'nın birleşmesiyle son halini alan ve 'ABD ordusunun bel kemiği' olarak tabir edilen şirket, savunma sanayisinin dünya genelinde en büyük yüklenicisi olarak biliniyor.

2009 yılından itibaren sahip olduğu konumu hiçbir rakibine kaptırmaya şirket, 2022 itibarıyla yıllık 67 milyar dolar gelir elde etmiş durumda. Gelirinin yüzde 96'sını savunma alanından sağlayan şirket, ABD ile her zaman dirsek temasında olmuştur. Öyle ki 2008-2021 yılları arasında ABD'nin şirketle 429 milyar dolarlık sözleşme imzaladığı biliniyor.

Hava trafik kontrolü sistemleri, balistik füzeler, mühimmat, NMD elemanları, nakliye uçağı, avcı uçağı, radar, uydu, Atlas fırlatma araçları, NASA'nın Orion uzay mekiği gibi ürün yelpazesine sahip şirketi anlatmak için ise biraz daha derine inmek, ilişkilerini incelemek gerekiyor.

İSRAİL'E SAĞLADIĞI SİLAHLAR ÖLÜMÜN KARŞILIĞI OLDU

Güncelden geçmişe doğru gidecek olursak dünyanın gözü önünde İsrail'in Gazze'ye yönelik hız kesmeden gerçekleştirdiği ve Filistinlileri katlettiği saldırılarla başlamak gerek. Nedir Lockheed Martin ile İsrail'in zulmünü buluşturan şey?

İsrail'in 7 Ekim 2023'den beri devam ettiği saldırılarda kullandığı savaş uçaklarından helikopterlere füzelere kadar birçok silahın sağlayıcısı Lockheed Martin. İsrail'e sağlanan bu silahlar yıllarca Filistinliler için ölümün karşılığı olmuş durumda.

Bugün itibarıyla 128 gündür devam eden saldırılarda İsrail, en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 64 Filistinliyi öldürdü, 67 bin 611 kişiyi yaraladı.

Lockheed Martin'in İsrail'in Gazze'ye saldırıları ile ilgili geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamalar ise skandal olarak tarihteki yerini aldı. Yönetim Kurulu Başkanı Jim Taiclet, Filistinli sivillerin öldürülmesine ilişkin kullandığı "İsrail'i askeri operasyondan uzak tutmanın hiçbir anlamı yok. GSYİH'mizin %2'sinden fazlasını oluşturması gereken sanayi kompleksimizin geliştirilmesine büyük katkıları var. Silahlar ile çözülmesi gereken çatışmalar var ve biz bu silahları sağlamaya hazırız" ifadeleriyle hatırlanıyor.

İSRAİL İLE 1970'LERE DAYANAN İLİŞKİ

Lockheed Martin'in İsrail ile ilişkisi sadece çok eskiye dayanıyor. 1970'lere kadar uzanan bu ilişki, bugün olduğu gibi binlerce kişinin ölümüne yol açtı.

Lockheed Martin'in 2004-2009 yılları arasında en az 102 F-16 ve 2016-2021 yılları arasında en az 50 F-35'in yanı sıra ilgili bakım ve hizmetleri sağlaması, İsrail'in askeri gücüne can suyu olmuş durumda.

1990 yıllarına geri dönüldüğünde ise karşımıza bu kez de Lockheed Martin'in Longbow Hellfire füzeleri çıkıyor. 2006 yılına kadar İsrail'e tedarik edilen bu füzelerin odağı ise yine Gazze'ye saldırılar olmuştu.

12 Temmuz-14 Ağustos 2006 tarihleri arasında süren İsrail-Lübnan Savaşı'nda da karşımıza İsrail'e askeri havacılık desteği ile Lockheed Martin çıkıyor.

Lockheed Martin'in İsrail ile olan en güncel ilişkisi ise 'Demir Işın' olarak bilinen 'Iron Beam'e dayanıyor. Demir Işın, İsrailli Rafael Advanced Defense Systems şirketi tarafından geliştirilmiş olan hava savunma sistemlerinden biri olarak biliniyor. 'Demir Kubbe' olarak bilinen ve 2011'de kullanılmaya başlayan sistemin de içerisinde yer alan Demir Işın'ın ortaklarından biri de Lockheed Martin oldu.

Rafael'in projesine katılan ve Lockheed Martin, iki ila üç yıl içinde Gazze sınırında bir deney olarak operasyonel bir modelin konuşlandırılması bekleniyor.

LOCKHEED, MEKSİKA SINIRINDA

2005 yılına bakıldığında ise Lockheed Martin'in varlığını bu kez de Meksika sınırında görüyoruz. ABD'nin Meksika sınırındaki gözetim, uçak bakımı hizmetleri için Lockheed Martin ile 1.1 milyar dolarlık sözleşme imzaladığı biliniyor.