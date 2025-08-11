İsrailli yerleşimcilerin son kurbanı: Awdah Hathaleen! Dehşet anları ortaya çıktı

Filistinli aktivist Awdah Hathaleen, 28 Temmuz’da Batı Şeria'nın güneyindeki Umm el-Hayr kasabasında çıkan çatışmada, İsrailli Yinon Levi tarafından feci şekilde öldürülmüştü.

MEŞRU MÜDAFAA YAPTIĞINI SAVUNDU

Levi, olaydan sonra adam öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Çıkarıldığı ilk mahkemede kendisine taş atan bir grup Filistinlinin saldırısına uğradığını ve meşru müdafaa yaptığını savunan Levi, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

3 GÜN İÇİNDE SERBEST BIRAKILDI

1 Ağustos’ta ise ev hapsine çarptırılan siyonist İsrailli, 3 gün içinde delillerin yetersiz olduğu belirtilerek serbest bırakıldı. İddaya göre, Levi’nin serbest bırakılmasının ardından Filistinli Hathaleen’in on altı akrabasının göz altına alındığı duyuruldu.

DEHŞET ANLARI SANİYE SANİYE PAYLAŞILDI

B'Tselem isimli insan hakları örgütü, Filistinli adama yönelik gerçekleştirilen saldırı anlarını saniye saniye paylaştı. Videoda, Levi’nin "Taş atan kim?" diye bağırarak Filistinlilere doğru bir el ateş ettiği görülüyor. Videonun sonunda ise Hathaleen’in oğlu olduğu bildirilen bir çocuğun çığlıkları duyuluyor.

CENAZEYE KATILMASI ENGELLENDİ

The Times of Israel'e konuşan Filistinli bölge sakinlerinden biri, cenaze törenine katılmak için Umm al-Hheir'e girmeye çalıştığını ancak köyde yaşamadığı için İsrail ordusu tarafından engellendiğini söyledi. Batı Şeria aktivist topluluğunda tanınmış bir isim olan Hathaleen, İsraillilerin yaptığı soykırımı konu alan Oscar ödüllü "Başka Toprak Yok" belgeselinde çalışmıştı.