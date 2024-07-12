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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ABD Başkanı Biden'ı beklerken gözlerini devirmedi gündem oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

NATO Zirvesi için Washington'a giden İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Joe Biden'ı beklerken yaptığı hareketlerle gündem oldu. Meloni'nin gözlerini devirdiği anlar dünya basınında manşetlere taşındı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin NATO Zirvesi'nde diğer liderlerle birlikte ABD Başkanı Joe Biden'ı beklerken gözlerini devirmesi sosyal medyada dünya çapında gündem oldu.

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO'nun 75. yıl dönümü zirvesine katılan Meloni'nin, zirvedeki bir oturum öncesinde diğer liderlerle sohbet ederken Biden'ın gecikmesinden ötürü duyduğu memnuniyetsizliği yüzüne yansıdı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ABD Başkanı Biden'ı beklerken gözlerini devirmedi gündem oldu - 1. Resim

KAMERALAR MELONİ'YE ODAKLANDI

İtalya Başbakanı'nın gözlerini devirdiği ve yüzünü buruşturduğu o anlar kameralara yansıdı. Meloni'nin, kameraların kendisini çektiğini anlayınca yüz ifadesini düzelttiği görüldü.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ABD Başkanı Biden'ı beklerken gözlerini devirmedi gündem oldu - 2. Resim

MELONİ NEW YORK POST'TA

Meloni'nin bu görüntüleri sosyal medya mecralarında pek çok kullanıcı tarafından defalarca paylaşıldı ve en çok yorumlar yapılan içeriklerden oldu.

Sosyal medya kullanıcılarının yanı sıra New York Post gibi ünlü basın organları da Meloni'nin hareketlerini haberleştirdi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ABD Başkanı Biden'ı beklerken gözlerini devirmedi gündem oldu - 3. Resim

BİDEN GEÇEN AY DA MELONİ VE DİĞER LİDERLERİ BEKLETMİŞTİ

Biden, G7 Dönem Başkanı İtalya’nın geçen ay Borgo Egnazia’da düzenlediği G7 Liderler Zirvesi’nin başında da ev sahibi Meloni başta olmak üzere diğer liderleri uzun süre bekletmişti.

G7 Zirvesinin ilk günü olan 13 Haziran'da konuklarını tek tek oturumların yapılacağı tesisin girişinde karşılayan Meloni, Biden dışındaki bütün liderleri kısa aralıklarla tek tek içeri alırken, en son gelen Biden tarafından 20 dakika ayakta bekletilmişti.

Bu süre zarfında sıkıldığını belli etmemeye çalışan Meloni, kendisiyle beraber bekleyen basın mensuplarından gelen özçekim talebini geri çevirmemiş ve akıllı cep telefonuyla özçekim yapmıştı.

Meloni’nin bu özçekim karesi de o dönem sosyal medyada üzerine sıkça konuşulan fotoğraflardan olmuştu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ABD Başkanı Biden'ı beklerken gözlerini devirmedi gündem oldu - 4. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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