İtalya'da İsrailli turistlere kemerli dayak! Neye uğradıklarını şaşırdılar

İsrail'in hem bombalı saldırılara hem de açlığa mahkum ettiği Gazze'de katliam devam ediyor. Gazze’deki soykırıma dünyanın dört bir yanındaki Filistin destekçilerinden tepki yağıyor.

İSRAİLLİ OLDUĞUNU GÖRÜNCE KEMERİNE SARILDI

Sosyal medyada yankı uyandıran son görüntüler de İtalya’nın Floransa şehrinden geldi. İki İsrailli turisti sokakta gören İtalyan bir adam kemerini çıkarıp 'Özgür Filistin!' diye bağırarak turistleri dövmeye başladı.

O esnada adama karşı koymaya çalışan İsrailliler başarılı olamazken, İtalyan’ın paylaştığı görüntüler binlerce kez tıklandı.