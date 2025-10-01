Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > İtalya'da İsrailli turistlere kemerli dayak! Neye uğradıklarını şaşırdılar

İtalya'da İsrailli turistlere kemerli dayak! Neye uğradıklarını şaşırdılar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İtalya, Floransa, İsrail, Turist, Saldırı, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İtalya’nın Floransa şehrinde bir adam, yolda karşılaştığı İsrailli turistleri belinden çıkardığı kemerle ''Özgür Filistin'' diyerek dövdü. Görüntüler binlerce kez tıklanırken gündeme bomba gibi düştü. 

İsrail'in hem bombalı saldırılara hem de açlığa mahkum ettiği Gazze'de katliam devam ediyor. Gazze’deki soykırıma dünyanın dört bir yanındaki Filistin destekçilerinden tepki yağıyor. 

İtalya'da İsrailli turistlere kemerli dayak! Neye uğradıklarını şaşırdılar - 1. Resim

İSRAİLLİ OLDUĞUNU GÖRÜNCE KEMERİNE SARILDI

Sosyal medyada yankı uyandıran son görüntüler de İtalya’nın Floransa şehrinden geldi.  İki İsrailli turisti sokakta gören İtalyan bir adam kemerini çıkarıp 'Özgür Filistin!' diye bağırarak turistleri dövmeye başladı.

İtalya'da İsrailli turistlere kemerli dayak! Neye uğradıklarını şaşırdılar - 2. Resim

O esnada adama karşı koymaya çalışan İsrailliler başarılı olamazken, İtalyan’ın paylaştığı görüntüler binlerce kez tıklandı. 

