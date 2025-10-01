Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > TOBB Nefes Kredisi başvurusu ne zaman başlıyor? TOBB Nefes Kredisi başvuru detayları merak ediliyor

TOBB Nefes Kredisi başvurusu ne zaman başlıyor? TOBB Nefes Kredisi başvuru detayları merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TOBB Nefes Kredisi başvurusu ne zaman başlıyor? TOBB Nefes Kredisi başvuru detayları merak ediliyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

KOBİ'ler için önemli bir gelişme yaşandı. TOBB, KGF ve bankaların ortaklığıyla sunulan TOBB Nefes Kredisi'nin yeni dönem başvurusu duyuruldu. TOBB üyesi tüm işletmeler krediye başvurabilir ve firmalar en fazla 1,5 milyon TL alabilecek. Peki, TOBB Nefes Kredisi başvurusu ne zaman başlıyor? İşte 2025 TOBB Nefes Kredisi ile ilgili merak edilen detaylar...

KOBİ'lere destek sağlayacak güzel haber geldi. TOBB, Kredi Garanti Fonu ve bankaların iş birliğiyle sunulan TOBB Nefes Kredisi'nin yeni başvuru dönemi belli oldu.

TOBB üyesi tüm işletmeler başvurulabilir ve firmalar en fazla 1,5 milyon TL kredi alabilecek. Birçok kişi, "TOBB Nefes Kredisi başvurusu ne zaman başlıyor?" sorusuna cevap aranıyor.

TOBB Nefes Kredisi başvurusu ne zaman başlıyor? TOBB Nefes Kredisi başvuru detayları merak ediliyor - 1. Resim

2025 TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TOBB Nefes Kredisi'nde yeni başvuru dönemi duyuruldu. KOBİ'lere finansal destek sağlamak amacıyla TOBB, KGF ve bankaların iş bir birliğiyle sunulan krediye başvurular 2 Ekim 2025'ten itibaren alınacak. 

TOBB Nefes Kredisi başvurusu ne zaman başlıyor? TOBB Nefes Kredisi başvuru detayları merak ediliyor - 2. Resim

TOBB NEFES KREDİSİ’NE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) uygun şartlarda finansman sağlamak için oluşturulan bu krediye, TOBB'a bağlı oda ve borsa üyeleri başvuruda bulunabilecek. 

TOBB Nefes Kredisi başvurusu ne zaman başlıyor? TOBB Nefes Kredisi başvuru detayları merak ediliyor - 3. Resim

TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR, HANGİ BANKALAR VERECEK?

TOBB Nefes Kredisi'ne başvurmak isteyen işletmeler, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank ve Ziraat Katılım şubeleri üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. 

TOBB Nefes Kredisi başvurusu ne zaman başlıyor? TOBB Nefes Kredisi başvuru detayları merak ediliyor - 4. Resim

TOBB NEFES KREDİSİ FAİZ ORANI YÜZDE KAÇ?

2025 TOBB Nefes Kredisi faiz oranı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında detaylı bilgi için ilgili bankalarla iletişime geçebilirsiniz.

 
Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Başkanı Doğan'ndan Uğurcan Çakır itirafı: Bu konuya girmeyi istemezdim!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Passolig kalktı mı, maçlarda Passolig hala geçerli mi, maç biletleri nasıl ve nereden alınacak? Passo anlaşmalı takımlar listesi - HaberlerPassolig kalktı mı, maçlarda Passolig hala geçerli mi, maç biletleri nasıl ve nereden alınacak? Passo anlaşmalı takımlar listesiKadıköy elektrik kesintisi: AYEDAŞ listeyi tek tek açıkladı, Kadıköy'de elektrikler ne zaman gelecek? - HaberlerKadıköy elektrik kesintisi: AYEDAŞ listeyi tek tek açıkladı, Kadıköy'de elektrikler ne zaman gelecek?2026 asgari ücret zammı: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? - Haberler2026 asgari ücret zammı: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?Borussia Dortmund-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? Maç saati ve yayın bilgileri belli oldu - HaberlerBorussia Dortmund-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? Maç saati ve yayın bilgileri belli oldu6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu resmi tatil mi? - Haberler6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu resmi tatil mi?Arsenal-Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda? - HaberlerArsenal-Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Sonraki Haber Yükleniyor...