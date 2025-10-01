TOBB Nefes Kredisi başvurusu ne zaman başlıyor? TOBB Nefes Kredisi başvuru detayları merak ediliyor

KOBİ'lere destek sağlayacak güzel haber geldi. TOBB, Kredi Garanti Fonu ve bankaların iş birliğiyle sunulan TOBB Nefes Kredisi'nin yeni başvuru dönemi belli oldu.

TOBB üyesi tüm işletmeler başvurulabilir ve firmalar en fazla 1,5 milyon TL kredi alabilecek. Birçok kişi, "TOBB Nefes Kredisi başvurusu ne zaman başlıyor?" sorusuna cevap aranıyor.

2025 TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TOBB Nefes Kredisi'nde yeni başvuru dönemi duyuruldu. KOBİ'lere finansal destek sağlamak amacıyla TOBB, KGF ve bankaların iş bir birliğiyle sunulan krediye başvurular 2 Ekim 2025'ten itibaren alınacak.

TOBB NEFES KREDİSİ’NE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) uygun şartlarda finansman sağlamak için oluşturulan bu krediye, TOBB'a bağlı oda ve borsa üyeleri başvuruda bulunabilecek.