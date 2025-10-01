Polonya’da eski Adalet Bakanı Ziobro Pegasus skandalında gözaltına alındı

Polonya’nın eski başsavcısı ve adalet bakanı Zbigniew Ziobro, siyasetçi ve iş insanlarının Pegasus casus yazılımıyla izlenmesine ilişkin soruşturma kapsamında Varşova Chopin Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Daha önce sekiz kez ifade vermeyi reddeden Ziobro, mahkeme kararıyla zorla meclis komisyonuna getirildi. Sorgulama öğle saatlerinde başladı.

Ziobro’nun Jeruzal’daki evine sabah saatlerinde polisler gitmiş ancak kendisine ulaşılamamıştı. Eski bakan, Brüksel’den uçağa binerek Polonya’ya döndü ve inişinin hemen ardından gözaltına alındı.

'PEGASUS'U BEN ALDIM VE GURUR DUYUYORUM'

Komisyon önünde konuşan Ziobro, Pegasus casus yazılımının satın alınmasında rol oynadığını kabul etti:

“Bu sistemin alınmasında benim de payım var ve bununla gurur duyuyorum. Uluslararası çeteleri ortaya çıkarmak için kullanıldı”

Ziobro, Pegasus’un eski başbakan Donald Tusk’un yakın çalışma arkadaşı Sławomir Nowak’ın yolsuzluk dosyasında ve avukat Roman Giertych’in soruşturulmasında da kullanıldığını açıkladı.

SKANDAL BÜYÜYOR

Pegasus soruşturma komisyonu, 2015–2023 yılları arasında casus yazılımın hükümet üyeleri, muhalefet milletvekilleri, avukatlar, gazeteciler ve iş insanlarını gözetlemek için kullanılıp kullanılmadığını inceliyor.

Anayasa Mahkemesi daha önce komisyonun çalışmalarını “anayasaya aykırı” bulmuş, ancak parlamentonun alt kanadı Sejm bu kararı tanımamıştı.

Ziobro, kendisine yöneltilen suçlamaları “propaganda” olarak nitelendirirken, muhalefet Pegasus’un siyasal amaçlarla kullanıldığını savunuyor. Avukat Roman Giertych ise “Ziobro yalan söylüyor, iftira atıyor. Mahkemelerde defalarca kaybetti” diyerek X hesabından tepki gösterdi.

PEGASUS: İSRAİLLİ NSO'NUN GELİŞTİRDİĞİ CASUS YAZILIM

Uluslararası Af Örgütü ve 15’ten fazla basın kuruluşunun ortak araştırması, İsrailli NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımının hükümetler tarafından dünya genelinde binlerce kişinin telefonuna sızmak için kullanıldığını ortaya koydu. Gazetecilerden siyasetçilere, akademisyenlerden insan hakları savunucularına kadar geniş bir kesim bu yazılımla hedef alındı.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Pegasus, hedef kişiye genellikle kargo veya gönderi takibi gibi görünen sahte bir link gönderilmesiyle bulaşıyor. Linke tıklandığında yazılım telefona yükleniyor. Son yıllarda ise bu yöntem gelişti: iMessage, WhatsApp, Viber veya FaceTime gibi uygulamalardaki güvenlik açıkları kullanılarak, kullanıcı fark etmeden de yazılım yüklenebiliyor.

Yüklendikten sonra telefonun tüm konuşmaları, mesajları, konum bilgileri, hatta mikrofon ve kamerası gizlice takip edilebiliyor.

Bir ABD’li siber güvenlik uzmanı, Pegasus’u “bir devletin istihbarat gücünü paket program gibi sunan korkunç bir yazılım” sözleriyle tanımlıyor.

NSO NASIL BİR ŞİRKET?

2010’da eski İsrail istihbaratçılarının kurduğu NSO, merkezi Tel Aviv yakınlarında bulunan Herzliya’da. Şirket faaliyetlerini “terör ve suçla mücadele teknolojisi” olarak tanımlıyor.

2016’da New York Times, 10 telefonluk Pegasus lisans paketinin 650 bin dolara satıldığını, ayrıca 500 bin dolarlık kurulum ücreti alındığını yazdı.

Şirketin değeri 2019’da 1 milyar dolara, 2020’deki geliri ise 243 milyon dolara ulaştı.

İsrail hükümeti Pegasus’u “siber silah” olarak nitelendirdiği için yazılım yalnızca devletlere satılıyor.

HANGİ SKANDALLARDA GÜNDEME GELDİ?

Amazon’un kurucusu ve Washington Post’un sahibi Bezos’un telefonunun Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından gönderilen bir WhatsApp mesajı üzerinden Pegasus ile hacklendiği öne sürülmüştü.