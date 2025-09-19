Cep telefonlarında casus yazılım iddiası! İsrail bizi gözetliyor mu?

Batı Asya ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde aralarında Türkiye'nin bulunduğu bazı ülkelerde cep telefonlarına İsrail bağlantılı yazılımların gizlice yüklendiği iddia ediliyor. Kâr amacı gütmeyen Rabat Social Media Exchange (SMEX), bu yazılımların kullanıcıların kişisel verilerini topladığı ve ciddi bir dijital gözetleme tehdidi oluşturabileceğini öne sürüyor. İddialara göre, bazı uygulamalar, telefonlara önceden yüklenmiş şekilde bulunuyor.

SMEX, bu yazılımların cihazın işletim sistemine derinlemesine entegre olduğunu ve kullanıcıların cihazın garantisini riske atmadan uygulamayı kaldıramayacağını belirtiyor. Ayrıca, hangi verilerin toplandığı konusunda şeffaf bir bilgi olmadığı, kullanıcıların verilerinin izinsiz şekilde işlendiği iddia ediliyor.

Bazı haber kaynakları, uygulamaların IP adresi, cihaz parmak izi ve konum gibi hassas bilgileri toplayabileceğini ifade ediyor.

Uzmanlar, iddiaların doğrulanması halinde dijital güvenlik ve gizlilik açısından ciddi riskler oluşturabileceğini belirtiyor. Kullanıcıların bu iddialara karşı dikkatli olması öneriliyor.