İsrail, Güney Kıbrıs’ı Türkiye’ye karşı üsse dönüştürüyor! Ada’ya gizlice roketatar getirildi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) İsrail’den Barak hava savunma sistemleri almasının ardından, bu kez de Sırbistan yapımı Tamnava çok namlulu roketatar sistemini gizlilik içinde Ada’ya getirdiği ortaya çıktı.

Rum basını, Tamnava’nın ilk kez bugün Lefkoşa’da düzenlenen askeri geçit töreninde sergilendiğini yazdı.

SİSTEM GİZLİCE ADA'YA GETİRİLDİ

Rum medyasında yer alan haberlere göre, yeni roketatar sistemi Limasol Limanı üzerinden sıkı güvenlik önlemleriyle taşındı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde askeri araçların limandan çıkarıldığı ve konvoy halinde üs bölgelerine yönlendirildiği görüldü.

İSRAİL, KIBRIS'I TÜRKİYE'YE KARŞI ÜSSE ÇEVİRİYOR

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail’den aldığı Barak MX hava savunma sistemleri ve ek askeri donanımlarla Doğu Akdeniz’deki denklemi dönüştürmeye çalışmakta.

Yalnızca teknik bir modernizasyonla sınırlı kalmayan Rum yönetimi, Türkiye’nin bölgedeki etkinliğini sınırlandırmayı hedefleyen daha geniş kapsamlı bir stratejik yönelimin parçası olarak hareket ediyor.

Bölge uzmanlarına göre doğrudan Türkiye’nin hava ve kara kuvvetlerine yönelik bir tehdit oluşturmakta. Sistemlerin Baf’taki Andreas Papandreou Hava Üssü ve Mari’deki Evangelos Florakis Deniz Üssü’nde konuşlandırılması planlanıyor.

Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Vasílis Palmás’ın daha önce yaptığı açıklamalarda, Doğu Akdeniz’de değişen güç dengesi nedeniyle GKRY’nin hava savunma kabiliyetlerini artırmaya çalıştığına vurgu yapılmıştı.

İsrail ve GKRY arasındaki askeri işbirliği yalnızca savunma sistemleriyle sınırlı değil. Enerji kaynaklarının kontrolü ve bölgesel güvenlik mimarisi açısından da önemli bir stratejik boyut taşıyor.

Kıbrıs Türk halkının doğal kaynaklar üzerindeki haklarını yok sayan Rum tarafı, ‘düşmanımın düşmanı dostumdur’ anlayışıyla İsrail’in bölgedeki politikalarına sığınarak Türkiye’yi dışlama çabası içinde.

İsrail’in demir kubbesinden sonra Rumlar ABD’ye silah talep listesi hazırladı

ADA'YI İSRAİL Mİ KUŞATTI?

Rum basınında yer alan haberlere göre Ada’da 15 binden fazla İsrailli bulunuyor. Yerel medyada “ülkemiz elden gidiyor” ve “İsrail bizi işgal ediyor” manşetleriyle söz konusu skandala dikkat çekildi.

TÜRKİYE VE KKTC OLMADAN DENKLEM KURULAMAZ

İsrail’in GKRY üzerinden Doğu Akdeniz’de kurmaya çalıştığı yeni güvenlik mimarisi, Türkiye’nin yıllara yayılan diplomatik hamleleri ve sahadaki belirleyici gücü karşısında boşa çıkıyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türkiye’nin buradaki Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Barış Kuvvetleri, burada bizim Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızla birlikte istikrarın ve barışın savunucusudur. Bizim herhangi birinin toprağına gözümüz yoktur. Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarımız, egemenlik hakkımız, tarihimiz, her yönüyle bütün dünyanın da kabul ettiği üzere Kıbrıs’ta iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi ve tabii ki 1963’ten bu yana iki devlet vardır." dedi.