Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İtalya'da yeni uygulama: Turist köpeklere günlük vergi

İtalya'da yeni uygulama: Turist köpeklere günlük vergi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İtalya&#039;da yeni uygulama: Turist köpeklere günlük vergi
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İtalya'nın Bolzano şehri, 2026'dan itibaren hem yerel hem de turist köpek sahiplerinden vergi alacak. Günlük 1,50 euro olan bu yeni uygulama, sokak temizliği ve köpeklere özel parkların finansmanını hedefliyor.

Dünyayı gezip dolaşan evcil hayvanlar halihazırda kendilerine özel pasaportlara sahip. Ancak aşırı turizm çağında, ziyaretçilerin kalabalık bölgelerde oluşturduğu etkiyi dengelemek için çeşitli ücretler ödediği bir dönemde, şimdi de köpekler için bir “turist vergisi” geliyor.

TURİST KÖPEKLERE VERGİ DÖNEMİ

2026'dan itibaren Kuzey İtalya’daki Bolzano şehrini ziyaret eden köpek sahipleri, günlük 1,50 euro yani yaklaşık 2 dolar vergi ödeyecek. Bu uygulamadan sadece turist köpekler değil, şehirde yaşayan köpek sahipleri de etkilenecek. Yerel halk, her köpek için yıllık 100 euro vergi ödeyecek.

CNN International'da yer alan habere göre; bu girişimin amacı, sokakların temizliği için yapılan harcamaları karşılamak ve sadece köpekler ile sahipleri için özel parklar inşa etmeyi finanse etmek. Ancak köpeklerin normal şehir parklarından tamamen yasaklanacağına dair söylentilerin doğruluğu henüz netleşmiş değil.

SİSTEME KAYITLI OLANLAR 2 YIL MUAF

Bu vergi, şehirde yakın zamanda yürürlüğe giren başka bir tartışmalı uygulamayı da takip ediyor: Köpek dışkılarının sahiplerine kadar izlenebilmesi için köpek DNA’sının kaydedilmesi zorunluluğu. Halihazırda köpeğinin dışkısını toplamayan sahipler, 600 euroya kadar ceza ödeyebiliyor.

Bu DNA kaydı sistemine daha önce kaydolanlar ise, yeni vergiden iki yıl süreyle muaf olacak.

KARAR TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Bu düzenlemeyi öneren Bölge Meclis Üyesi Luis Walcher, uygulamanın adil olduğunu savundu ve "Bu adil bir önlem çünkü sadece köpek sahiplerini ilgilendiriyor. Aksi takdirde, kaldırım temizliğinin sorumluluğu tüm topluma yüklenmiş olacak ki, sokaklarımızdaki tek kirliliğin köpek dışkısı olduğu açık" dedi.

Ancak herkes bu görüşte değil. İtalya’nın ulusal hayvan koruma kuruluşu ENPA’nın başkanı Carla Rocchi, bu uygulamanın bölgeye zarar verdiğini söyledi ve "Bolzano Eyaleti, köpekler ve hatta dört ayaklı turistlere vergi koyarak kendi ayağına sıkıyor" ifadesini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun düşük performansı dikkat çekiyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Danimarka'daki 4 havalimanında İHA paniği! Aalborg saatlerce kapalı kaldı - DünyaDanimarka'daki 4 havalimanında İHA paniğiYürüyen merdiven, teleprompter, çeviri sistemi... Trump'tan BM'de "üçlü sabotaj" iddiası - DünyaTrump'tan BM'de "üçlü sabotaj" iddiasıVenezuela'da 6,2 büyüklüğünde deprem! Çevre ülkelerden de hissedildi - DünyaVenezuela'da 6,2 büyüklüğünde depremMaske, kalp pili, robotik makineler... ABD, tıbbi cihaz ve robotik ithalatına yönelik soruşturma başlattı - DünyaMaske, kalp pili, robotik makineler... ABD, tıbbi cihaz ve robotik ithalatına yönelik soruşturma başlattıNetanyahu, Filistin'i tanıyan Batı ülkelerine kin kustu! - DünyaNetanyahu, Filistin'i tanıyan Batı ülkelerine kin kustu!Suriye dünya sahnesine geri döndü! 58 yıl sonra BM kürsüsünde bir Suriye lideri - DünyaŞam dünya sahnesine geri döndü!
Sonraki Haber Yükleniyor...