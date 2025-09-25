İtalya'da yeni uygulama: Turist köpeklere günlük vergi

Dünyayı gezip dolaşan evcil hayvanlar halihazırda kendilerine özel pasaportlara sahip. Ancak aşırı turizm çağında, ziyaretçilerin kalabalık bölgelerde oluşturduğu etkiyi dengelemek için çeşitli ücretler ödediği bir dönemde, şimdi de köpekler için bir “turist vergisi” geliyor.

TURİST KÖPEKLERE VERGİ DÖNEMİ

2026'dan itibaren Kuzey İtalya’daki Bolzano şehrini ziyaret eden köpek sahipleri, günlük 1,50 euro yani yaklaşık 2 dolar vergi ödeyecek. Bu uygulamadan sadece turist köpekler değil, şehirde yaşayan köpek sahipleri de etkilenecek. Yerel halk, her köpek için yıllık 100 euro vergi ödeyecek.

CNN International'da yer alan habere göre; bu girişimin amacı, sokakların temizliği için yapılan harcamaları karşılamak ve sadece köpekler ile sahipleri için özel parklar inşa etmeyi finanse etmek. Ancak köpeklerin normal şehir parklarından tamamen yasaklanacağına dair söylentilerin doğruluğu henüz netleşmiş değil.

SİSTEME KAYITLI OLANLAR 2 YIL MUAF

Bu vergi, şehirde yakın zamanda yürürlüğe giren başka bir tartışmalı uygulamayı da takip ediyor: Köpek dışkılarının sahiplerine kadar izlenebilmesi için köpek DNA’sının kaydedilmesi zorunluluğu. Halihazırda köpeğinin dışkısını toplamayan sahipler, 600 euroya kadar ceza ödeyebiliyor.

Bu DNA kaydı sistemine daha önce kaydolanlar ise, yeni vergiden iki yıl süreyle muaf olacak.

KARAR TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Bu düzenlemeyi öneren Bölge Meclis Üyesi Luis Walcher, uygulamanın adil olduğunu savundu ve "Bu adil bir önlem çünkü sadece köpek sahiplerini ilgilendiriyor. Aksi takdirde, kaldırım temizliğinin sorumluluğu tüm topluma yüklenmiş olacak ki, sokaklarımızdaki tek kirliliğin köpek dışkısı olduğu açık" dedi.

Ancak herkes bu görüşte değil. İtalya’nın ulusal hayvan koruma kuruluşu ENPA’nın başkanı Carla Rocchi, bu uygulamanın bölgeye zarar verdiğini söyledi ve "Bolzano Eyaleti, köpekler ve hatta dört ayaklı turistlere vergi koyarak kendi ayağına sıkıyor" ifadesini kullandı.