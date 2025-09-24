İsrail saldırısı sonrası harekete geçtiler... İtalya ve İspanya, Küresel Sumud Filosu'na donanma gemisi gönderiyor

İtalya, İsrail işgali altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan ve içinde İtalyan vatandaşlarının da yer aldığı Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail tarafından düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısına çok sert tepki verdi.

BÖLGEYE FIRKATEYN GÖNDERİLDİ

Saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, menfur saldırıyı “en şiddetli şekilde" kınarken, İtalyan Donanması'na ait Fasan Fırkateyni'ni bölgeye gönderdi.

Fasan Fırkateyni

İSRAİL SALDIRISI OLURSA KURTARMA OPERASYONUNDA GÖREV ALACAK

Şu anda Yunanistan'ın Girit Adası kuzeyinde seyreden fırtakeyn, İsrail'in muhtemel saldırısında kurtarma operasyonuna destek amacıyla görev yapacak. Öte yandan Savunma Bakanı Crosetto, Küresel Sumud Filosu'na yakın bir noktaya gönderilecek gemiyle ilgili, İsrail makamlarının da haberdar edildiğini ifade etti.

İSPANYA DA DONANMA GEMİSİ YOLLAYACAK

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Sumud Filosu'na yardım için bir donanma gemisinin yarın yola çıkacağını duyurdu. İspanya Başbakanı, "Gerekli tüm kaynaklarla donatılmış bir deniz harekat gemisi, filoya (Küresel Sumud Filosu) yardım etmek ve bir kurtarma operasyonu gerçekleştirmek üzere yarın Cartagena'dan yola çıkacak." dedi.

İspanyol basını da Sanchez'in duyurusuyla ilgili verdiği haberlerde, bugün İtalya'dan sonra İspanya hükümetinin Küresel Sumud Filosu'na yardım için askeri gemi gönderme kararı aldığını vurguladı. İspanya Savunma Bakanlığı kaynaklarının, söz konusu askeri geminin uluslararası sularda faaliyet göstereceğini söylediği belirtildi.

KÜRESEL SUMUD FİLOSUNA SALDIRI

İnsani yardım koridoru açmak ve İsrail'in Gazze'deki ambargosunu kırmak amacıyla yola çıkan ve 50'den fazla teknenin bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na dün gece saatlerinde İsrail tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen insansız hava araçları (İHA) ile saldırı yapıldığı bildirilmişti. Saldırıda en az 13 patlama ve iletişim kesintileri meydana gelirken, herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.