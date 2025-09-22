Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Türkiye'ye turist akını! Ruslar ve Almanlar başı çekti

Türkiye'ye turist akını! Ruslar ve Almanlar başı çekti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye&#039;ye turist akını! Ruslar ve Almanlar başı çekti
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye "bacasız sanayi" olarak bilinen turizmde büyük başarılara imza atmaya devam ediyor. Ağustos ayında 6 milyon 965 bin 343 turist ağırlayan Türkiye'yi yılın ilk 8 ayında ise 40 milyon 470 bin 270 kişi ziyaret etti. Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkeler ise Rusya ve Almanya oldu.

Türkiye, 2025 yılının Ağustos ayında turizmde önemli bir başarıya daha imza attı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, geçtiğimiz ay ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 puanlık artışla 6 milyon 965 bin 343 kişiye ulaştı. Ağustos ayındaki artış, bölgemizde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Türk turizminin gücünü bir kez daha ortaya koydu. Yaz sezonunun en yoğun ayında elde edilen bu rakam, Türkiye’nin turizmdeki istikrarını pekiştirdi.

8 AYDA 40 MİLYON 470 BİN TURİST AĞIRLADIK 

Bu yılın Ocak–Ağustos döneminde ise Türkiye'yi toplamda 40 milyon 470 bin 270 kişi ziyaret etti. Bu sayının 35 milyon 481 bin 223’ü yabancı ziyaretçilerden, 4 milyon 989 bin 47’si ise yurtdışında ikamet eden vatandaşlardan oluştu.

Türkiye'ye turist akını! Ruslar ve Almanlar başı çekti - 1. Resim

RUSYA VE ALMANYA İLK İKİ SIRADA

Ağustos ayında ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise Rusya Federasyonu 990 bin 709 kişiyle ilk sırada yer aldı. Rusya’yı, 989 bin 839 ziyaretçiyle Almanya ve 638 bin 937 ziyaretçiyle İngiltere takip etti. İngiltere’nin ardından ise İran ve Polonya geldi.

Yılın ilk sekiz aylık döneminde de tablo benzer şekilde gerçekleşti. 4 milyon 554 bin 395 ziyaretçiyle Rusya Federasyonu, Türkiye’ye en çok misafir gönderen ülke oldu. Onu 4 milyon 400 bin 592 ziyaretçiyle Almanya, 3 milyon 2 bin 928 ziyaretçiyle İngiltere izledi. İngiltere’nin ardından ise İran ve Bulgaristan geldi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Brüksel düğmeye bastı! Macaristan ve Slovakya'nın petrol vanasını kapatıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tüketici güven endeksi eylülde azaldı - EkonomiTüketici güven endeksi eylülde azaldıTarımsal girdi fiyat endeksi temmuzda yıllık yüzde 34,22 arttı - EkonomiTarımsal girdi fiyat endeksi yıllık yüzde 34,22 arttıYurt dışı ÜFE ağustosta aylık yüzde 1,32, yıllık yüzde 28,01 arttı - EkonomiYurt dışı ÜFE ağustosta aylık yüzde 1,32, yıllık yüzde 28,01 arttı2 milyar lirayı aşkın borcuyla konkordato başvurusu yapmıştı! Yarım asırlık Oscar Holding iflas etti - EkonomiTürkiye'nin yarım asırlık holdingi iflas ettiTOKİ'nin indirim kampanyasına başvurular başladı! İşte TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuru şartları - EkonomiTOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası başladıBu hafta 7 hisse temettü dağıtacak! - EkonomiBu hafta 7 hisse temettü dağıtacak!
Sonraki Haber Yükleniyor...