Japonya'da korkutan sarsıntı! Hokkaido Adası yakınlarında 6,1 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeyinde bulunan Hokkaido Adası yakınlarında 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin Kushiro kenti civarında, yerel saatle 17.37'de kaydedildiğini açıkladı.

Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin kuzeyinde yer alan Hokkaido Adası'nda, Cumartesi günü şiddetli bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

DEPREMİN DERİNLİĞİ 61 KİLOMETRE

Yerin 61 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, bölgede hissedilen en güçlü depremlerden biri olarak kayıtlara geçti.

ŞİDDET SKORUNA GÖRE 'DAHA DÜŞÜK 5'

Deprem, Hokkaido’daki iki farklı belediyede Japonya'nın 7'lik yer hareketi ölçeğinde "daha düşük 5" şiddetinde hissedildi.

Yetkililer, sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılmadığını ve herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar bildirilmediğini duyurdu.

Japonya, aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle sık sık şiddetli depremlerle karşı karşıya kalıyor.