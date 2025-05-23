Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Japonya'da 5.6 büyüklüğünde deprem!

Japonya'da 5.6 büyüklüğünde deprem!

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Japonya&#039;da 5.6 büyüklüğünde deprem!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Japonya'nın kuzeydoğusunda meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem bölgede kısa süreli paniğe yol açtı.

Myanmar'da meydana gelen 7.7'lik depremin ardından şimdi de Japonya'nın kuzeyinde 5.6 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem sonrası herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar bildirilmedi.

MERKEZ ÜSSÜ HOKKAİDO AÇIKLARI

Japonya Meteoroloji Ajansı, yerel saatle sabah 06.28’de (Perşembe 21.28 GMT) yaşanan depremin merkez üssünün Hokkaido kıyısına yakın bir noktada, yerin yaklaşık 50 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.

Kyodo haber ajansı da sarsıntının ardından herhangi bir tsunami uyarısının yapılmadığını bildirdi.

OLAĞANÜSTÜ DURUM YOK

Yetkililer, deprem sonrası bölgede olumsuz bir gelişme yaşanmadığını belirterek kamuoyunu sakin olmaya çağırdı.

Depremin ardından ulaşımda ya da iletişim altyapısında herhangi bir aksama rapor edilmedi.

Kaynak: Dış Haberler

Bakanlık devreye alıyor! 30 milyar liralık yeni destek paketi müjdesi'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında kapatılmıştı! Avcılar Hospital Hastanesi satışa çıkarıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İran ve ABD nükleer müzakerelerinde beşinci tur Roma'da başladı! - Dünyaİki ülke arasında kritik müzakere başlıyorSabah gözünü açtı, bahçesinde gördüğü manzaraya inanamadı! - DünyaBahçesinde görünce neye uğradığını şaşırdıErkek arkadaşını ateşe vererek öldürdü! Cinayetin nedeni ağızları açıkta bıraktı - DünyaErkek arkadaşını ateşe vererek öldürdü!Ünlü rock yıldızı Asya’nın Black Sabbath’ı Freddy Lim büyükelçi oldu - DünyaÜnlü rock yıldızı büyükelçi oldu!60 yaşındaki hasta kabusu yaşadı! Midesinden çıkanlar doktorları bile şoke etti - Dünya60 yaşındaki adamın midesinden çıktı! Doktorlar bile inanamadıII. dünya savaşından sonra bir ilk! Almanya, Litvanya’ya tugay konuşlandırdı - DünyaAlmanya, Litvanya’ya tugay konuşlandırdı
Sonraki Haber Yükleniyor...