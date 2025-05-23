Japonya'da 5.6 büyüklüğünde deprem!

Japonya'nın kuzeydoğusunda meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem bölgede kısa süreli paniğe yol açtı.

Myanmar'da meydana gelen 7.7'lik depremin ardından şimdi de Japonya'nın kuzeyinde 5.6 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem sonrası herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar bildirilmedi.

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MERKEZ ÜSSÜ HOKKAİDO AÇIKLARI

Japonya Meteoroloji Ajansı, yerel saatle sabah 06.28’de (Perşembe 21.28 GMT) yaşanan depremin merkez üssünün Hokkaido kıyısına yakın bir noktada, yerin yaklaşık 50 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.

Kyodo haber ajansı da sarsıntının ardından herhangi bir tsunami uyarısının yapılmadığını bildirdi.

OLAĞANÜSTÜ DURUM YOK

Yetkililer, deprem sonrası bölgede olumsuz bir gelişme yaşanmadığını belirterek kamuoyunu sakin olmaya çağırdı.

Depremin ardından ulaşımda ya da iletişim altyapısında herhangi bir aksama rapor edilmedi.