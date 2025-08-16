Japonya'dan Çin'e savaş provası! Uçak gemilerine füze simülasyonu dünyayı ayağa kaldırdı

Japonya, tartışmalı Senkaku Adaları yakınlarında uçak gemilerine saldırı simülasyonu gerçekleştirdi.

Askeri eğitim tatbikatı, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri’ne (JASDF) bağlı F-2 savaş uçaklarının havadan gemiye füzeler kullanarak saldırı prosedürlerini denediği bir operasyon şeklinde yürütüldü.

Tatbikatın dikkat çeken yanı, Çin Donanmasına ait iki uçak gemisi — CNS Liaoning ve CNS Shandong — Pasifik Okyanusu’nda konuşlandırılırken yapılmış olmasıydı. Çin’in bu hamlesiyle eş zamanlı gerçekleşen Japon tatbikatı, bölgedeki tansiyonu artırdı.

SENKAKU GERİLİMİ TIRMANIYOR

Tatbikatın gerçekleştirildiği alan, Japonya'nın güneybatı adalarının bir parçası olan ve Çin’in hak iddia ettiği Doğu Çin Denizi'ndeki Senkaku Adaları'nın kuzey sularında yer alıyor. Japonya hükümet kaynakları, bu tatbikatın Çin’e açık mesaj vermek amacı taşıdığını belirtti.

Yomiuri Shimbun'a konuşan bir yetkili şunları söyledi:

"Ne zaman ve nerede yapıldığı ve neleri içerdiği göz önüne alındığında, bu eğitim açıkça Çin'in [kendilerine karşı] bir karşı önlem olarak yapıldığı mesajını almasını sağlamayı amaçlıyordu."

ÇİN'DEN TATBİKATA CEVAP

Çin Donanması, Haziran ayında yaptığı açıklamada iki uçak gemisinin koordineli şekilde "deniz saldırısı, hava ve füze savunması, denizaltı karşıtı savaş ve uzun menzilli destek" konularında ortak tatbikatlar yürüttüğünü duyurdu. Bu tatbikatların, Çin'in gerçek savaş yeteneklerini geliştirme hedefiyle yapıldığı kaydedildi.

Newsweek’e göre, tatbikat sırasında Çin uçak gemilerinden biri ABD uçak gemisi rolünü oynarken, diğeri onu durdurma simülasyonu yaptı.

BÖLGEDE STRATEJİK GERGİNLİK ARTIYOR

Çin’in uçak gemilerini Birinci Ada Zinciri çevresinde konuşlandırması, Japonya, Tayvan, Filipinler ve ABD gibi ülkelerin oluşturduğu savunma hattına meydan okuma olarak değerlendiriliyor. Liaoning ve Shandong gemileri yaklaşık iki hafta boyunca bölgede faaliyet gösterdi.

Çin, 370'ten fazla savaş gemisi ve denizaltıya sahip olmasıyla gövde sayısı bakımından dünyanın en büyük donanmasına sahip. Japonya ise buna karşılık olarak F-2 savaş uçaklarının etkinliğini artırmayı, uçak gemisine dönüştürülen gemilerle ve hayalet savaş uçaklarıyla güneybatı adalarını savunmayı hedefliyor.

JAPONYA: TATBİKATLAR BELLİ BİR ÜLKEYİ HEDEF ALMIYOR

Japonya Savunma Bakanlığı, Newsweek'e yaptığı açıklamada söz konusu tatbikatların "herhangi bir ülkeye karşı yapılmadığını" belirtti. Ancak F-2 uçaklarının sınırlı gizlilik kapasitesi nedeniyle bu tatbikatların Çin tarafından fark edilmesinin muhtemel olduğu vurgulandı. Ayrıca tatbikat alanının Japon ordusu için olağan dışı bir bölge olması dikkat çekti.