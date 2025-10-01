2026 asgari ücret zammı: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2026 yılı asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik kadrosuyla Aralık 2025'te toplanacak. Komisyon, enflasyon oranları ve yaşam maliyetlerini dikkate alarak yeni asgari ücret miktarını belirleyecek ve kararın Aralık ayı sonunda açıklanması bekleniyor.

2026 yılı için belirlenecek asgari ücret, milyonlarca çalışanın gündeminde. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının liderliğinde, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 üyeyle Aralık 2025'te bir araya gelecek. Komisyon, genellikle dört oturumda gerçekleştirdiği görüşmelerde, enflasyon oranları, yaşam maliyetleri ve genel ekonomik koşulları değerlendirerek yeni asgari ücret rakamını tespit edecek.

2026 ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTILARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılı asgari ücretini belirlemek üzere Aralık 2025'te toplanması planlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşecek bu toplantılarda, işçi, işveren ve hükümetten oluşan 15 kişilik komisyon bir araya gelecek.

Komisyon, yeni asgari ücret rakamını netleştirmek için genellikle dört oturum düzenler. Görüşmelerin ardından sonuçlar Aralık ayının son haftasında kamuoyuyla paylaşılacak ve belirlenen asgari ücret 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK VE NE KADAR OLACAK?

2026 yılı için yeni asgari ücretin Aralık 2025'in son haftasında Cumhurbaşkanı tarafından duyurulması öngörülüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, enflasyon oranları, yaşam maliyetleri ve ekonomik dengeleri göz önünde bulundurarak zam oranını belirleyecek.

Henüz kesin bir oran açıklanmamış olsa da, %20 zam senaryosunda net ücretin 26.524 TL, %25 zam senaryosunda 27.630 TL ve %30 zam senaryosunda ise 28.735 TL olabileceği tahmin ediliyor. Bu senaryolar, mevcut net 22.104,67 TL'ye yapılacak artışları göstermektedir.

