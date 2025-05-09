Josep Borrell'den soykırım itirafı: "Gazze'ye düşen bombaların yarısını Avrupa sağlıyor"

Eski Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den itiraf dolu açıklama geldi. İsrail'in Gazze'de yaptıklarının 2. Dünya Savaşı'ndan farksız olduğunu söyleyen Borell, "Gazze'ye düşen bombaların yarısını Avrupa sağlıyor" dedi.

Eski Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, görevini bıraktıktan sonra Filistin itirafında bulundu. Borell, İsrail'in Gazze'de yaptıklarının 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yapılan en büyük etnik temizlik olduğunu ve buraya düşen bombaların yarısını AB'nin sağladığını söyledi.

"FİLİSTİNLİLER ÖLDÜKTEN SONRA TATİL KÖYÜ..."

Borrell, 9 Mayıs Avrupa Günü kutlamalarıyla aynı zamana denk gelen, İspanya'nın Yuste Manastırı'nda düzenlenen 5. Carlos Avrupa Ödülü'nü aldı.

İspanya Kralı 6. Felipe'den ödülünü aldıktan sonra konuşma yapan Borrell, "Filistinliler öldükten sonra tatil köyü kurmak için 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yapılan en büyük etnik temizlik operasyonuna tanık oluyoruz." dedi.

GAZZE'DE YAŞANANLAR SOYKIRIMDIR

Gazze'de yaşananların "soykırım tanımına uyduğunu" ifade eden Borrell, "Avrupa Birliği, Gazze'de olanları protesto etme ve davranışları etkileme araçlarına sahip olmasına rağmen bunu yapmıyor. Gazze'ye düşen bombaların yarısını biz sağlıyoruz." eleştirisini getirdi.

Borrell, genç nesillere barışın bedelini ödemeleri, yani mali ve askeri entegrasyonu ilerletmeleri ve bunu mümkün olan en kısa sürede yapmaları çağrısında bulundu.

Avrupa'daki genç nesle çağrı yapan Borrell, "En kısa sürede mali ve askeri entegrasyonu hayata geçirmek gerekiyor. Aksi takdirde Avrupa medeniyeti, Donald Trump, Vladimir Putin gibi karakterlerin bizi uçurumun kenarına götüreceği, kaotik bir dünyada hayatta kalamayacaktır." şeklinde konuştu.

PUTİN 'DESPOT', TRUMP 'KAOS EFENDİSİ'

İspanyol politikacı, ekonomist, diplomat ve profesör, Avrupa'nın özellikle askeri ve mali kaynaklar açısından daha çok birleşmesi gerektiğini savundu.

Putin'i "despot", Trump'ı "kaos efendisi" olarak tanımlayan Borrell, "Avrupalılar için artık büyük mesele kendi aramızdaki barış değil, dünyanın geri kalanıyla ilişkilerimizdir. Bu yüzden dışarıdan bize gelen şoklara uyum sağlamak için büyük çaba sarf etmek gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Borrell, Rusya'nın işgalindeki Ukrayna'da önceden yeterli silahları vermediği için de AB'yi suçladı.