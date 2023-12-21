Kahire'de ateşkes görüşmeleri devam ediyor! 'İsrail saldırıları durdurana dek rehineleri bırakmayacağız'

21 Aralık 2023 15:09 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 15:13

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin, Gazze'de ateşkesin tesis edilmesi ve esir takasının gerçekeşmesine ilişkin müzakerelerde bulunduğu Kahire'de yine sonuç çıkmadı.

İsrail-Filistin arasında yeni bir esir takası ve ateşkes anlaşması sağlanması için yürütülen müzakereler Katar, Mısır ve ABD arabuluculuğunda devam ediyor. Mısırlı yetkililerle görüşmek üzere dün Kahire’ye gelen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin, kalıcı bir ateşkes sağlanana kadar İsrailli rehinelerin serbest bırakılmayacağını söylediği kaydedildi.

'OPERASYONLAR BİTENE KADAR REHİNELERİ BIRAKMAYACAĞIZ'

Haniye'nin medya danışmanı Tahir Elnono, yaptığı basın açıklamasında, Gazze'ye yönelik operasyonların sonlanmasına ve sivillere yönelik insani yardımın önü açılana kadar İsrailli rehineleri serbest bırakmaya niyetli olmadıklarını açıkladı:

"Mahkumlar meselesi, bu iki mesele halledildikten sonra müzakere edilebilir. İsrail saldırganlığını sürdürürken müzakereden söz edemeyiz. Mahkumlarla ilgili herhangi bir önerinin tartışılması, saldırganlığın sona ermesinden sonra gerçekleştirilmelidir. Mısır'daki kardeşlerimizle bu saldırganlığa karşı duruşumuzu ve bunu durdurmanın gerekliliğini ana hatlarıyla anlattık”

Dün gerçekleştirilen müzakerelerden bir sonuç çıkmazken, görüşmeler bugün de devam edecek.

ABD: 'MÜZAKERELERİN BİR YERE VARACAĞINI UMUYORUZ'

ABD Başkanı Joe Biden karşılıklı esir takası için ikinci bir anlaşmanın yakında imzalanmasını beklemediğini, ancak bunu zorladıklarını ifade etti. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise “İnsani aranın sona ermesinden bu yana üzerinde çalıştığımız bir şey bu. Yani bunlar çok ciddi tartışmalar ve müzakereler. Bunların bir yere varacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.