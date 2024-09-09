Kanser tedavisi görüyordu! Galler Prensesi Kate Middleton sessizliğini bozdu, son durumu açıkladı

Esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmasının ardından kanser olduğunu açıklayan Galler Prensesi Kate Middleton, sağlık durumuna ilişkin son durumu açıkladı. Kemoterapi tedavisinin sonuna geldiğini söyleyen Middleton, eşi ve çocuklarıyla video yayımladı.

Galler Prensesi Kate Middleton'ın ocak ayında geçirdiği karın ameliyatı sonrası ortadan kaybolması dünya kamuoyunun gündemine oturmuştu. 'Boşandı' ve 'öldü' iddialarının yayılması sonrası Middleton kanser olduğunu açıklamıştı. Middleton, sessizliğini bozarak sağlık durumuna ilişkin son durumu açıkladı.

Galler Prensesi X hesabından paylaşılan eşi Prens William ve çocuklarıyla Norfolk'ta özel zaman geçirirken çekilen ve kendisi tarafından seslendirilen 3 dakikalık video aracılığıyla dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

KEMOTERAPİ SON BULDU

Middleton kemoterapi tedavisinin tamamlandığını duyurdu. Artık odak noktasının "kanserden uzak kalmak" olduğunu belirten Middleton, şunları söyledi:

9 AY ÇOK ZOR GEÇTİ

"Yaz sona ererken kemoterapi tedavimi nihayet tamamlamış olmanın ne kadar rahatlatıcı olduğunu anlatamam. Son 9 ay bir aile olarak bizim için inanılmaz derecede zor geçti. Bildiğiniz gibi hayat bir anda değişebiliyor ve biz de fırtınalı sularda ve bilinmeyen yollarda ilerlemenin bir yolunu bulmak zorunda kaldık."

KANSERDEN UZAK DURMAK ODAK NOKTAM

Bu sürecin, her şeyden önce kendisi ve eşi Prens William'a, çoğu zaman hafife alınan hayattaki basit fakat önemli şeyler için düşünmeyi ve minnettar olmayı hatırlattığını dile getiren Galler Prensesi, şunları kaydetti:

"Kanserden uzak kalmak için elimden geleni yapmak artık odak noktam. Kemoterapiyi bitirmiş olmama rağmen, sağlığıma kavuşma ve tam iyileşme yolum uzun ve her günü olduğu gibi kabul etmeye devam etmeliyim."

Gelecek aylarda evden çalışacağını ve fırsat buldukça birkaç kamu görevi daha üstleneceğini söyleyen Prenses Kate, "Tüm yaşananlara rağmen iyileşmenin bu yeni aşamasına yenilenmiş bir umut duygusu ve hayata karşı duyduğum takdirle giriyorum." dedi.