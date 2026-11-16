Dünya

Karadeniz'de yük gemisi battı! 12 Türk mürettebattan haber yok

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Karadeniz'de yük gemisi battı! 12 Türk mürettebattan haber yok
Başlık ResmiKaradenizde yük gemisi battı! 12 Türk mürettebattan haber yok

Romanya'dan Mısır'a buğday taşıyan Somali bayraklı "BETUL 8" adlı yük gemisinin, Bulgaristan açıklarında patlama sonucu battığı öne sürüldü. Gemideki 12 Türk mürettebatın kayıp olduğu öğrenilirken arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

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Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığı sitesinde yer alan bilgilere göre, Romanya'dan Mısır'a yaklaşık 3 bin ton buğday taşıyan Somali bayraklı "BETUL 8" adlı yük gemisi, yardım çağrısında bulundu.

'PATLAMA' İDDİASI VAR

Gemi, Varna Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine ulaşmış acil yardım çağrısının ardından Bulgaristan açıklarında battı. Bulgaristan medyası, 1988 yapımı geminin patlamanın ardından battığını iddia ederken gemideki 12 Türk mürettebatın kayıp olduğu kaydedildi. Patlamanın nedeninin ise araştırıldığı ifade edildi.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bulgaristan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde, Kaliakra Burnu'nun yaklaşık 40 deniz mili güneydoğusunda meydana gelen olayın ardından arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Bulgaristan'dan iki, Romanya ve Türkiye'den ise birer gemi bölgeye sevk edildi. Bulgaristan Hava Kuvvetleri'ne ait iki Cougar helikopteri ve bir Su-25 uçağı da arama-kurtarma çalışmalarına katıldı.

Geminin rotası...
Başlık ResmiGeminin rotası...

PATLAMANIN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Patlamanın deniz mayını veya insansız hava aracı (İHA) saldırısından kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin inceleme sürüyor.

Gemi, Romanya'nın Tulcea limanından Mısır'a yaklaşık 3 bin ton dökme buğday taşıyordu. Marşal Adaları merkezli Optimus Marine adlı şirkete kayıtlı gözüken gemi, yine aynı şirket tarafından işletiliyor.

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Editör : GÖZDE NUR ARVAS | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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