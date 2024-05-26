Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde duyurdu: Gazze'de bir grup İsrail askeri esir alındı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Kassam Tugayları'nın iddiaları yalanladı. İsrail ordu sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari İsrail, "Asker kaçırma olayı yok" dedi. İsrail ordusu ise "herhangi bir askerin kaçırılması olayının yaşanmadığını" açıkladı

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...



Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliam yapan İsrail askerlerine karşı direnişini sürdüren Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde bir grup İsrail askerinin esir aldıklarını duyurdu. İsrailli askerlerin bazılarının ölmüş olabileceği belirtiliyor.