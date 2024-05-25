İsveç meydanlarında 'Gazze' sesleri! İsrail dünyada yalnızlaşıyor

UAD'nin Gazze ve Refah kararı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu durdurmadı. ABD ve bazı Batı ülkelerinin eteklerinde Gazze'de katliam yapan Netanyahu tepki görmeye devam ediyor. İsveç'in başkenti Stockholm'de, Filistin ile dayanışma için düzenlenen gösteride protestocular, İsrail Büyükelçiliğine yürüdü.

7 Ekim'deki Aksa Tufanı'nın ardından Gazze'yi abluka ve yoğun bombardıman altında tutan Siyonist İsrail, dur durak bilmiyor. Dünyanın gözü önünde aylardır katliam yapan, insan ve mekan gözetmeksizin on binlerce masumu katleden İsrail hakkında UAD'den Refah ve Gazze lehine karar çıktı. Netanyahu, bu kararı kulak ardı ederek bölgedeki saldırılarına yoğunluk kazandırdı.

İSVEÇ'TE "FREE FREE PALESTINE" SESLERİ

Yahudilerin de içlerinde olduğu, pek çok ülkede İsrail protestoları devam ediyor. Gitgide yalnızlaşan Netanyahu'nun hırçınlığına rağmen milyonlar meydanlarda 'Filistin'e özgürlük' sloganları atmayı ihmal etmiyor.

"NETANYAHU TUTUKLANSIN"

Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla toplanan göstericiler, "Filistin'e özgürlük" sloganları atarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının savaş suçu kabul edilmesini ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaş suçlusu olarak tutuklanmasını istedi.

Göstericiler, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun", "Özgür Filistin", "İsrail'e boykot" yazılı pankartlar taşıdı.

İsveç ve ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe de tepki gösteren göstericiler, iki ülkenin, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortak olduğunu savundu.