Kassam Tugayları'ndan İsrail özel timine operasyon!

17 Aralık 2023 09:37 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 09:52

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi, Haber 7

İsrail ile Hamas arasındaki savaş 72. gününde devam ediyor. Hamas’ın 7 Ekim’de gerçekleştirdiği baskını bahane eden İsrail, Filistinlilere yönelik katliam saldırılarını sürdürüyor. 24 Aralık’ta varılan ve 7 gün süren ateşkes anlaşmasının hemen ardından kan gölüne çevirdiği Gazze'ye saldırılarına yeniden başlatan işgalci İsrail ordusu ev, okul, hastane, cami ayırt etmeden vurduğu saldırılarda bugüne kadar 20 bine yakın masun Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in acımasız saldırılarına karşı Hamas'ın askeri kanadı İzzettin Kassam Tugayları İsrail askerlerine yönelik operasyonlarına devam ediyor. Kassam Tugayları İsrail özel timine gerçekleştirdiği operasyon ile ses getirdi.

3 İSRAİL TANKI İMHA EDİLDİ

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan ayrı ayrı açıklamalarda Gazze'yi işgal eden İsrail ordusuyla alakalı sahada yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi verildi. Han Yunus'ın doğusunda 3 İsrail tankının Yasin-105 füzeleriyle hedef alındığı, kentin kuzey doğusunda bir tankın da direnişçiler tarafından imha edildiği aktarıldı.

Yine kentin doğusunda İsrail askeri araçlarının bulunduğu noktanın bombalandığı, bir binada konuşlanan İsrail askerlerinin roketle hedef alındığı, ölü ve yaralılar olduğu ifade edildi.

İSRAİL'İN ÖZEL TİMİNE OPERASYON

Ayrıca 7 kişilik bir özel timin yere döşenmiş 2 patlayıcıyla hedef alındığı, aralarında ölü ve yaralıların bulunduğu, desteğe gelen başka birliğin de üçüncü bir patlayıcıyla hedef alındığı aktarıldı.

Deyr el-Belah kentinde de bir İsrail askeri aracının Yasin-105 füzeleriyle bombalanması sonucu kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.