Katar'dan son dakika ateşkes açıklaması: İsrail ile Gazze arasındaki savaş sona erecek mi?
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Katar Dışişleri Bakanlığı, Doha'da gerçekleştirilen ateşkes görüşmelerinin ikinci günde sona erdiğini duyurdu. Mısır, ABD ve Katar tarafından yapılan ortak açıklamada ise görüşmelerin son derece yapıcı ve pozitif atmosferde geçtiği kaydedildi.
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Düzenleyen: Çağla Çağlar - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı