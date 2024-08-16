Katar'dan son dakika ateşkes açıklaması: İsrail ile Gazze arasındaki savaş sona erecek mi?

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 16 Ağustos 2024 17:27 - Güncelleme: 16 Ağustos 2024 17:28 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Katar Dışişleri Bakanlığı, Doha'da gerçekleştirilen ateşkes görüşmelerinin ikinci günde sona erdiğini duyurdu. Mısır, ABD ve Katar tarafından yapılan ortak açıklamada ise görüşmelerin son derece yapıcı ve pozitif atmosferde geçtiği kaydedildi.