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Katar'dan son dakika ateşkes açıklaması: İsrail ile Gazze arasındaki savaş sona erecek mi?

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Katar&#039;dan son dakika ateşkes açıklaması: İsrail ile Gazze arasındaki savaş sona erecek mi?

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Katar Dışişleri Bakanlığı, Doha'da gerçekleştirilen ateşkes görüşmelerinin ikinci günde sona erdiğini duyurdu. Mısır, ABD ve Katar tarafından yapılan ortak açıklamada ise görüşmelerin son derece yapıcı ve pozitif atmosferde geçtiği kaydedildi.

Ayrıntılar geliyor... 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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