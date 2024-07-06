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Katliam 274 gündür sürüyor! Gazze'de can kaybı 38 bin 98'e çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 48 saatte 87 artarak 38 bin 98'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 274 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

FARKLI FARKLI BÖLGELERE SALDIRDILAR

İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 7 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 87 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 260 kişinin yaralandığı belirtildi.

87 BİNDEN FAZLA YARALI VAR

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 38 bin 98'e, yaralananların sayısının da 87 bin 705'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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